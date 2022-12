Inflation : le prix de notre panier France Bleu a augmenté de 14,5% en un an dans le Nord

330.000 produits scannés partout en France, un panier composé de 37 produits, de marque nationale, distributeur, ou premier prix... Nous lançons aujourd'hui le panier France Bleu, qui recense le prix d'un ensemble de produits, afin de suivre leur évolution, dans le contexte actuel d'inflation généralisée. A l'échelle nationale, notre panier nous coûte en moyenne, aujourd'hui, 99,93€. C'est presque 15% de plus que si nous l'avions acheté il y a un an.

Dans le Nord Pas-de-Calais, on enregistre sensiblement la même hausse. Le panier France Bleu prend 14,5% en un an : il affiche aujourd'hui 99,50 euros dans le Nord, et 98,90 dans le Pas de Calais. La hausse record est pour le kilo de farine nature : plus 44% en un an.

Même dans les enseignes discount, l'inflation frappe au portefeuille

Pour faire face à cette inflation, certains clients pensent aux enseignes discount. Selon l'institut Kantar, Lidl et Aldi ont d'ailleurs fortement progressé dans leur part de marché en un an. Lidl affiche une hausse de 1,5%, passant de 6,3% en novembre 2021 à 8,3% en novembre 2022. Pourtant, même là, les avis sont partagés : tout le monde n'a pas forcément l'impression de faire de bonnes affaires. Devant le Lidl de Faches-Thumesnil, Maurane, qui faisait auparavant ses courses chez Auchan, nous avoue "avoir gagné environ 30 euros en moyenne sur un caddie, en arrivant chez Lidl. Je suis passé de 90 à 60 euros". Pour d'autres, "même ici, on régresse, plutôt qu'on progresse. Les prix empirent un peu plus chaque mois".

Michel nous indique que "les œufs, ici, il y a un an, c'était 1,70 euros... Maintenant, ils sont passés à 2,25 euros !" Certains vont jusqu'à renoncer à manger de la viande, du poisson, ou plafonner leur budget courses, quitte à se priver. Notre panier France Bleu nous enseigne d'ailleurs que les prix des produits bon marché ont plus augmenté, en un an, que les prix des produits de marque nationale. Le prix de la matière première étant plus important chez les discounteurs, les enseignes sont obligées de répercuter sur les produits proposés aux clients.

Chez Auchan, Hammuel Wissocq, directeur de l'enseigne, en charge du plan commerce, évoque des clients, qui "globalement, ont maintenu leur pouvoir d'achat sur l'alimentaire", mais il reconnaît qu'il y a une "tendance de consommation vers les produits dont le rapport qualité-prix est bon. Ce que l'on constate aussi, c'est que les débuts de mois sont plutôt consacrés aux pleins de course, puis après, au fur et à mesure du mois, on est plutôt sur des petits paniers, où les clients fragmentent leurs achats. On retrouve de plus en plus de produits en promotion, et le client fait de plus en plus attention à ça ! Notre rôle de distributeur est donc d'accompagner le plus possible les choses."

