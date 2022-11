Inflation : le prix des sapins de Noël devrait augmenter d'environ 10% cette année

Les sapins de Noël devraient être vendus un peu plus cher cette année.

L'inflation n'épargne ni les jouets de Noël, ni les sapins qui vont décorer la plupart des salons des Français dans les semaines à venir. Cette année, le prix des sapins naturels devrait augmenter. Une hausse qui tournera autour de 10%, et pourrait atteindre 15% pour certaines espèces, révèle à France Bleu Frédéric Naudet, le président de l'Association française du sapin de Noël naturel. Cette association regroupe 150 producteurs de sapins de toute la France, qui couvrent 80% de la production française.

Des hausses de prix de 5 à 15% selon les essences de sapin

"Oui, l'inflation sera autour de 10%, mais sur certains sapins elle pourra être de 5%, et sur d'autres aller jusqu'à15%", explique Frédéric Naudet. "Un sapin qui coûte en moyenne 30 euros coûtera peut-être 32, 33 euros ou un peu plus cette année", explique-t-il.

"Les producteurs doivent mettre un petit coup de pouce sur les prix, parce qu'eux-mêmes sont confrontés à une hausse de leurs coûts de production, de leur coûts d'exploitation et de leur coûts de transport", explique le producteur installé dans le Morvan. "Le coût de la main d'œuvre et celui de l'emballage ont également augmenté", ajoute-t-il.

Les points de vente vont-ils absorber une partie de la hausse ?

Et si le prix auquel les producteurs vendent leurs sapins aux distributeurs augmente, le prix d'achat pour le consommateur devrait logiquement augmenter. Mais "c'est aux distributeurs de voir comment ils répercutent cette hausse", explique Frédéric Naudet_. "Ce sont eux qui fixent les prix. Ils peuvent aussi décider d'assumer cette hausse et de maintenir les prix",_ imagine-t-il. "Je pense qu'il y aura une petite hausse de prix mais qui sera contenue," anticipe le producteur_, "car les distributeurs sont très attentifs à l'inflation."_

Emballages, pieds de sapin, étiquettes, transports : les coûts de production flambent

Toutes les régions de production de sapins sont touchées : dans le Morvan, Didier Pasquet, le directeur de la coopérative Samco, qui regroupe 35 producteurs et commercialise chaque année 15.000 sapins, est en plein pic d'activité. Il confie à France Bleu Bourgogne que cette année, ses coûts de production ont augmenté de 20% : "Tous les matériaux ont augmenté, il y a les films plastiques pour emballer les arbres, les bûches qui servent de pied aux sapins, tout a pris près de 20%", explique-t-il.

En Haute-Saône, le prix des sapins va aussi connaître une légère augmentation, d'environ 1% seulement, selon Cyril Valley, producteur de sapins, qui s'est confié au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard. Comme ses confrères, il met en cause la hausse des coûts de transports et de produits d'emballage, comme les étiquettes ou les agrafes.

En Ariège, l'entreprise France Sapin Bio, située à Montjoie-en-Couserans, invoque aussi les coûts de transports qui ont flambé au micro de France Bleu Occitanie.

Neuf sapins sur 10 achetés par les Français sont naturels

Mais les sapins devraient, comme chaque année, toruver leur place dans la plupart des foyers. En 2021, 6,6 millions de sapins de Noël ont été vendus. D’après une étude commandée par FranceAgrimer et Valhor et réalisée par Kantar, sur ces 6,6 millions de sapins, 5,9 millions étaient naturels, soit 9 sapins sur 10, et 0,7 million étaient des sapins artificiels.

Les Français achètent leur sapin de plus en plus tôt, le recyclage se développe de plus en plus

Les Français s’y prennent aussi de plus en plus tôt pour acheter leur sapin : en 2021, 54 % des sapins ont été achetés avant le 10 décembre, et le volume d’achat a augmenté en novembre, passant de 5 % en 2018 à 9 % en 2021. L'an dernier, près de 9 Français sur 10, soit 88%, ont recyclé leur sapin.