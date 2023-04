Inflation : le prix du jambon de Bayonne flambe de 15 à 30% en un an

Alors que la foire du Jambon de Bayonne se tient du 6 au 9 avril, France Bleu Pays Basque a interrogé le consortium de la foire de Bayonne à propos des prix pratiqués par les producteurs en 2023. L'inflation, l'augmentation des coûts de production, ainsi que les différents épisodes de sécheresse se répercutent sur les prix des jambons de Bayonne vendus dans les rayons. Le prix de cette charcuterie a ainsi augmenté de 15 à 30% selon le temps d'affinage et selon les marques explique Peio Etxeleku, vice-président du consortium de la foire de Bayonne, et par ailleurs patron de la marque Agour.

Le jambon victime des épisodes de sécheresse, et de l'augmentation du prix de l'énergie

Parmi les justifications du gérant de la marque Agour, le prix de la viande de porc : "elle a plus que doublé en un an et c'est la matière première essentielle pour faire des jambons. Donc forcément, ça a un impact important (...) Un cochon ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça mange d'abord beaucoup de maïs, de céréales et lorsqu'on subit des périodes de sécheresse importante qui impacte la quantité d'aliments disponibles et donc leur prix évidemment en chaîne, l'ensemble de la filière est impacté".

Autre facteur qui explique l'augmentation des prix, la facture d'énergie. Selon Peio Etxelecu : "tout a augmenté, nos emballages, les coûts de transport, etc... Tout cela est venu impacter assez fortement notre filière". Pour limiter le coût pour le consommateur, le patron de la maison Agour assure qu'il réduit la marge sur les bénéfices, que le seul effort ne sera pas porté sur le client.

Des ventes en baisse

Avec cette augmentation, les clients seraient ainsi moins nombreux à consommer du jambon de Bayonne selon Peio Etxeleku, de l'ordre de -5 à -10% de ventes pour la maison Agour entre 2022 et 2023 : "le jambon de Bayonne a subi deux ou trois crises d'affilée. D'abord, la pandémie, qui fait que les gens ont pris un peu moins d'apéritifs, ont eu moins de moments de convivialité et donc moins d'occasions de partager ce produit d'exception. Et à la sortie de cette crise là, c'est ce choc qui effectivement perturbe nos filières. Donc nous sommes dans une période de turbulences".