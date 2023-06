Inflation : le prix du Panier France Bleu augmente moins vite en mai, une première en sept mois

Des prix qui continuent à grimper, mais moins vite que ces derniers mois. C'est le principal enseignement du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ. Ce mois-ci, le prix de l'ensemble de nos 37 produits du quotidien (un kilo de sucre, une boîte de haricots verts, un paquet de jambon blanc, des pâtes, du shampoing ou encore de la lessive, entre autres,) s'établit à 109,66 euros, en hausse de 1,50 euro sur un mois. L'inflation du panier est de 16,8% entre mai 2022 et mai 2023, soit 0,8 point de moins qu'en avril, ou elle atteignait 17,6% sur un an, après un record en mars à 17,7%. Pour la première fois en sept mois, on assiste donc à un changement de dynamique : le niveau d'augmentation des prix ralentit.

"La hausse des prix commence à marquer le pas, mais ils restent élevés", note Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ*. "Ç**a impacte très fortement le pouvoir d'achat des consommateurs",* rappelle-t-il. En effet, sur un an, le Panier France Bleu a augmenté de 16 euros !

Le prix du Panier près de chez vous

La baisse du niveau de l'inflation est visible dans tous les départements. Les dynamiques régionales restent les mêmes que ces derniers mois : les départements de l'Ouest et de la façade atlantique sont moins chers que la moyenne nationale, alors que l'axe Paris-Lyon-Marseille reste plus coûteux.

Les prix continuent à grimper, malgré un niveau d'inflation en baisse

Ce ralentissement de la hausse des prix, surtout observé sur les produits de marque distributeur et les premiers prix, s'explique notamment par la baisse des cours de plusieurs matières premières.

Pourtant, le prix du ticket de caisse augmente toujours. Comment l'expliquer ? Quand on dit que le niveau de l'inflation baisse, cela signifie que la hausse est moins marquée : l****es prix continuent à augmenter, mais moins vite. C’est un peu comme lorsqu'en voiture, on passe de 130 à 110 km/h sur l’autoroute : on a abaissé la vitesse, mais la voiture continue à avancer.

Autre facteur, l'inflation est toujours calculée sur un an : on se compare à des prix qui avaient très brutalement augmenté en mai 2022 par rapport à l'année précédente, en raison de la guerre en Ukraine. On se base donc sur des prix déjà très élevés. Donc même une hausse minime ferait grimper le ticket de caisse.

Les marques nationales toujours en hausse, les marques distributeurs et premiers prix confirment leur ralentissement

Dans le détail, l'inflation des marques nationales continue à progresser, alors que le ralentissement se confirme pour les marques distributeurs et les premiers prix.

La baisse des matières premières plus facilement applicable sur les marques distributeurs

Cette tendance s'explique par le fait que sur les marques distributeurs et les premiers prix, les enseignes négocient tout au long de l'année avec leurs fournisseurs. Elles peuvent donc répercuter la baisse des matières premières beaucoup plus rapidement sur ces produits. "Sur les premiers prix, on est à deux points d'inflation de moins entre mars et mai, et à quasiment un point de moins sur les marques distributeurs", détaille Emmanuel Cannes.

Les marques nationales, elles, continuent à très fortement augmenter, dans le sillage des hausses négociées fin février entre distributeurs et industriels, qui continuent à être répercutées en rayon. Le dentifrice de marque de notre Panier augmente de 26 centimes en un mois. Le pot de Nutella, lui, augmente de 1****4 centimes.

Le coulis de tomates et le poisson pané entrent dans le Top 5 des produits du Panier qui augmentent le plus

Le kilo de sucre, dont la hausse se poursuit, reste en tête du Top 5 des produits les plus inflationnistes. Le pot de coulis de tomates fait son entrée dans ce Top 5, tout comme les bâtonnets de poisson pané surgelés. La farine 1er prix, qui perd 18 points d'inflation en un mois, et les steaks hachés surgelés, quittent ce top 5.

Le kg de sucre 1er prix : +55,8% sur un an Le paquet de 500g de riz de marque distributeur : +25% sur un an Le pack de 12 rouleaux de papier toilette 1er prix : +23,5% Le pot de coulis de tomate de marque : +23,5% Le paquet de 12 bâtonnets de poisson pané surgelés de marquer distributeur : +23,1%.

Selon Emmanuel Cannes, la hausse du prix du poisson pané, alors que les produits surgelés sont globalement en baisse, peut s'expliquer par les tensions éprouvées ces derniers mois dans le secteur de la pêche, liées notamment au prix du fioul. Le prix du coulis de tomate de marque, lui, peut s'expliquer par plusieurs facteurs : les conditions difficiles de récolte des tomates, ou la présence de sucre qui coûte de plus en plus cher. Mais le coulis de notre Panier est aussi un produit de marque, donc renégocié à la hausse en février dernier.

Preuve d'une nouvelle dynamique, certains produits voient leur prix baisser : le gel douche de marque distributeur (-7 centimes en un mois), le kilo de spaghetti de marque (-4 centimes), ou le pack de 6 litres de lait de marque distributeur. (-3 centimes).

Des baisses à espérer ces prochains mois

Pour NielsenIQ, la décrue sur les produits de marque distributeur et les 1ers prix va se confirmer. Quant aux marques, "le principal critère d’évolution va être l’entame d’un nouveau cycle de négociations" entre industriels et grande distribution, "avec des impacts assez forts à la baisse", prévoit Emmanuel Cannes.

D'autant que le trimestre anti-inflation a un vrai effet sur le ticket de caisse des consommateurs. Certaines enseignes ont communiqué sur des baisses de prix de 10, 15 ou 20% sur certains produits, c’est assez nouveau", souligne Emmanuel Cannes. Mais pour l'expert, un retour aux prix d’avant-crise, comme l'affirme le gouvernement, paraît "quasiment impossible". Rappelons qu'en 18 mois, l'inflation a effacé près de dix ans de baisse des prix.

Les dix catégories de produits qui augmentent le plus, tous rayons confondus

Cette infographie, réalisée à partir de l'ensemble des catégories de produits présentes en supermarché, sans tenir compte du Panier France Bleu, vous permet de visualiser les dix types de biens qui augmentent le plus dans votre département.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.