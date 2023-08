Inflation : le prix du panier France Bleu n'augmente que de deux centimes, le pic de l'inflation est passé

Pour le deuxième mois consécutif, l'inflation poursuit son ralentissement. En juillet, les prix ont donc continué à augmenter, mais moins vite. Le ticket de caisse de nos 37 produits du quotidien (pâtes, riz, sucre, steaks hachés surgelés, conserves de légumes, eau de source, shampoing ou encore lessive), n'augmente "que" de deux centimes en un mois. Le total de notre panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, s'élève désormais à 109,83 euros, ce qui correspond à une inflation de 14,4%, soit une perte de 1,6 point en un mois.

Le pic de l'inflation est donc désormais derrière nous, mais les prix sont toujours très hauts. Pour rappel, en novembre 2021, notre panier coûtait 88 euros, soit plus de vingt euros de différence avec aujourd'hui.

Un deuxième mois de ralentissement

C'est la première fois que notre panier augmente si peu. Depuis la première édition du panier en novembre, il gagnait un euro par mois environ, avec un pic à deux euros en avril dernier .

Dans le détail, le prix d'aucun de nos produits n'a bondi entre juin et juillet, la plus forte hausse est "seulement" de huit centimes pour la pizza fraîche préparée. On constate même quelques baisses assez faibles sur le liquide vaisselle (-7 centimes), le paquet de café (-5 centimes), un paquet de quatre tranches de jambon (-2 centimes), la boîte de haricots (-1 centime), le pack de huit yaourts natures (-1 centime) ou encore la boite de six œufs (-1 centime). D'autres prix n'évoluent pas du tout.

Globalement, les prix se stabilisent donc - certes à un niveau très haut, supérieur à celui de l'été 2022 - mais c'est une bonne nouvelle car "on n'est pas sur des exceptions, commente Emmanuel Fournet, directeur analytique chez Nielsen IQ, on a vraiment ce phénomène de stabilité des prix, qui est assez communément répandu sur la plupart des produits de grande consommation et des produits alimentaires en particulier. C'est quelque part un bon signe".

Le prix du panier près de chez vous

Le ralentissement de l'inflation est constaté dans tous les départements français. Paris reste le département le plus cher de France, la Vendée est le moins cher avec un panier à 103,79 euros. Ce sont désormais 28 euros qui séparent le total du panier dans ces deux territoires.

Le prix du sucre continue d'exploser sur un an

Si la stabilisation des prix se constate sur tous les produits, il faut noter une exception : le prix du sucre premier prix explose, + 55% en un an. C'est un nouveau record. Le sucre coutant plus cher, les prix des produits qui en dépendent comme les biscuits chocolatés et la pâte à tartiner sont plus élevés. La confiture, qui ne fait pas partie de notre panier, augmente aussi. En cause, le cours du sucre toujours très haut sur les marchés internationaux , explique NielsenIQ.

Voici les cinq produits de notre panier qui augmentent le plus sur un an :

Le kg de sucre 1er prix : +55% sur un an Un pot de coulis de tomate : +22,65% Le paquet de 500g de riz de marque distributeur : +21% Le paquet de 250g de chips de marque : +20% Les céréales pour le petit déjeuner premier prix : +19,7%

Les annonces des grandes marques sur les promotions se font sentir en rayon

Le mois dernier, les marques nationales (Coca, Danone, etc.) progressaient encore beaucoup alors que les prix des produits premiers prix ralentissaient. Cette disparité notable est en train de se résorber, car l'augmentation des prix de ces grandes marques ralentit davantage en juillet. Selon Emmanuel Fournet, "on commence, même si ce ne sont que les prémices, à voir les effets des annonces faites par beaucoup de grandes marques". Ces dernières ont indiqué fin juin qu'elles allaient baisser les prix de leurs produits présents en rayon, et proposer des coups promotionnels . Ces promotions, ciblées sur certains produits et par définition éphémères, devaient débuter en juillet et durer trois mois, expliquait fin juin l'Ania, l'Association nationale des industries alimentaires. Sur franceinfo , son président Jean-Philippe André assurait alors que 200 à 300 références de produits seraient concernées. L'effet de ces promotions "sera plus notable en août et en septembre" prédit Emmanuel Fournet de Nielsen IQ.

Les prix des marques nationales dans les rayons dépendent aussi de s négociations annuelles en février entre les industriels et les distributeurs . Afin de faire baisser le ticket de caisse, le gouvernement a exhorté les grandes marques et les distributeurs à se remettre autour de la table cet été. Ces renégociations ont-elles été efficaces ? Pas vraiment selon Emmanuel Fournet : "Il y a eu des annonces de discussions plutôt que des renégociations, tempère le directeur analytique chez Nielsen IQ, il y a eu des ajustements de prix, mais des négociations, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé là. On n'attend pas un grand round de négociations comme on l'avait eu l'an passé quand la guerre en Ukraine avait eu un impact sur les matières premières". Emmanuel Fournet table sur une réouverture de vraies négociations "début 2024 comme c'est le cas tous les ans dans le cadre de la loi".

Une baisse généralisée des prix à venir…

NielsenIQ confirme le scénario des baisses de prix à la rentrée "probablement sur le troisième et le début du quatrième trimestre 2023" précise Emmanuel Fournet, directeur analytique, qui table sur une baisse de l'inflation de "deux, trois points pour septembre".

Selon Emmanuel Fournet, cette baisse des prix est une stratégie des supermarchés : "Les distributeurs font traditionnellement un effort à cette époque, car il faut attirer les consommateurs pour qu'ils fassent le panier de la rentrée des classes, au-delà de l'alimentaire, dans leurs magasins plutôt que chez le concurrent". Excepté une classique et légère remontée des prix pendant les fêtes de fin d'années, une nouvelle baisse des prix suivra, cette fois-ci plus forte lors des négociations annuelles au mois de mars.

... Mais des hausses à prévoir sur certains produits

Cependant, certains produits ne seront pas concernés par cette baisse. Ceux dépendants au riz ou aux céréales pourraient même voir leur prix remonter dès la rentrée, comme les biscuits ou la farine. Les raisons sont diverses : le refus de la Russie de prolonger l'accord sur les céréales ukrainiennes, l'instauration par l'Inde de quotas sur ses exportations de riz et les fortes sécheresses et chaleurs de cet été qui fragilisent les cultures (notamment de fruit) un peu partout sur la planète.

La fin progressive du bouclier tarifaire , qui limitait la hausse des prix de l'électricité, pourrait aussi faire progresser les prix "mais c'est assez difficile de l'envisager, car certains contrats d'électricité ont été renégociés entre les fournisseurs d'énergie, les distributeurs et les industriels", tempère Emmanuel Fournet. Ces contrats aux tarifs bloqués empêcheront donc une hausse des prix de l'électricité pour les entreprises. "On ne reprendra pas vague inflationniste comme on a connu, même si l'énergie peut jouer de manière marginale", rassure l'expert.

Si les prévisions restent très positives, Emmanuel Fournet appelle les consommateurs à ne pas se réjouir trop vite face à la baisse annoncée des prix. "Il faut faire attention avec les canicules, avec la Russie et l'Ukraine, les pays qui ont des problèmes de récoltes. Il peut se passer tellement de choses, je suis très méfiant" prévient-il. Dans tous les cas, Emmanuel Fournet précise qu'on ne reviendra jamais aux prix d'avant-crise : "On ne reviendra pas au niveau de prix de début 2022, voire 2021. On parle de baisse de prix par rapport au mois de juin ou au mois de mai où on avait atteint le pic de l'inflation".

Les dix produits qui ont le plus augmenté ces derniers mois, tous rayons confondus

Ce graphique prend en compte tous les produits, tous rayons confondus, et pas seulement ceux de notre Panier.

La méthodologie du Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition répond à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires et d'hygiène du quotidien, et être le plus mixte possible dans sa composition, en mélangeant produits de marque nationale, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Il y a une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces dernières semaines : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est aussi sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de février et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines, du 22 mai 2023 au 18 juin 2023.

L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

