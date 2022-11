Inflation : le Secours populaire de la Vienne enregistre une hausse de 20% du nombre de bénéficiaires

L'équation devient difficilement tenable pour les associations caritatives du Poitou. "Il y a moins de dons des supermarchés, plus de demandes d'aides, des inscriptions supplémentaires de bénéficiaires et tous les prix augmentent aussi pour nous", déplore Nicolas Xuéreb, le président du Secours populaire de la Vienne. Ce mercredi 9 novembre, il est l'invité de France Bleu Poitou. "La campagne ne fait que commencer et nous en sommes à 600 familles aidées, contre 500 en fin d'hiver dernier", souligne-t-il, rappelant que l'association ne bénéficie pas du bouclier tarifaire. "On espérait que le gouvernement nous alloue une aide, comme pour les TPE et les collectivités, mais nous n'avons rien eu !".

Le Secours populaire espère un soutien de l'Etat

"Nous espérions vraiment un bouclier tarifaire, rappelle le président du Secours populaire de la Vienne. Car nous l'avons demandé, avec les autres associations caritatives, aux députés et aux élus locaux. Nous ne savons pas comment faire dans les mois qui viennent, quand nos factures d'énergie augmenteront nettement". Pour l'instant, l'association subit aussi la hausse des prix des carburants, indispensable pour ses camions et ses tournées.

20 000 euros de budget pour aider les familles poitevines à payer leurs factures

L'association délivre aussi des aides financières et sa commission finance est débordée "tous les jours", détaille Nicolas Xuéreb. "Les chiffres ont aussi explosé, on approche les 20 000 euros de budgets pour aider les gens à régler leurs factures". Ca concerne aussi bien les factures d'énergie, que les loyers les charges courantes. "On voit bien que des factures ne sont tout simplement plus payées".