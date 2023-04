Inflation : les abandons d'animaux explosent, les refuges pleins à craquer

C'est l'un des rayons les plus touchés par l'inflation : le rayon animaux, avec une augmentation des prix de 15% en un an. Et même 18% pour les seules croquettes pour chiens et pour chats. Un coût que certains propriétaires d'animaux ne peuvent plus assumer et qui conduit à une augmentation des abandons. "Actuellement, nous sommes débordés de demande d'abandon", s'alarme sur France Bleu Claude Gabach, président de la SPA du Gard. Une augmentation "sans précédent" selon lui. Sachant que l'année dernière, les abandons d'animaux avaient déjà atteint des sommets : en 2022, la SPA a pris en charge 44.199 animaux abandonnés, un chiffre en augmentation de 2,6% par rapport à 2021, et égalant presque le record de 2019.

"Les gens n'y arrivent plus. Ils ne peuvent plus payer à manger pour leur chien ou leur chat", témoigne Claude Gabach. "Clairement, une des raisons avancées, c'est : 'je ne peux plus payer les frais de santé, je ne peux plus payer la nourriture, je ne peux plus assumer'", affirme Maeva Fabbri, la directrice de la SPA de Strasbourg, invitée sur France Bleu Alsace ce lundi , qui constate le même phénomène dans son refuge. "On sait que le prix d'entretien d'un animal est énorme. Les personnes les plus modestes qui ont pris un animal (...) se rendent comptent du prix", abonde Claude Gabache.

Rémy, propriétaire d'un croisé berger australien et berger allemand, témoigne sur France Bleu Alsace : "On lui achète un paquet de 12 kilos de croquettes tous les mois. Le sac coûtait 60 euros environ et on a vu au fur et à mesure des mois que le prix augmentait, pour passer au-delà des 70 euros".

De moins en moins d'adoptions

À l'autre bout de la chaîne, pour les mêmes raisons financières, les demandes d'adoption sont en chute libre. Depuis "environ deux mois", Maeva Fabbri constate "moins de rendez-vous d'adoption". "Un animal - en bonne santé - ça coute environ 1000 euros par an. C'est une somme considérable", rappelle Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. Et "une fracture, c'est 1.500 euros [de frais vétérinaires, ndlr], souligne Maeva Fabbri. Aujourd'hui, même un foyer moyen ne peut pas se le permettre".

Résultat, les refuges sont pleins à craquer : "On est complets. On n'arrive plus à accueillir. On est obligés de fonctionner avec une liste d'attente, confirme la directrice de la SPA de Strasbourg. Quand il y a une demande d'abandon, on demande au propriétaire de patienter jusqu'à ce qu'un box ou une cage se libère".

Un indicateur qui ne trompe pas : "l'allongement de la durée de présence" dans les refuges. "L'an dernier, on était tombés à environ 50 jours. Là, on est remontés à 55, 56", révèle Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. "La seule explication, c'est ce frein à l'adoption".

Les refuges en difficulté financière

Or, comme pour les propriétaires, l'inflation touche également les refuges. "On subit de plein fouet cette augmentation. Tout ce qui touche aux animaux a augmenté : les frais vétérinaires, la nourriture, l'énergie - nos chenils et nos chatteries sont chauffés pour la plupart. Tout fait que nous augmentons nos frais de fonctionnement. Et nous ne vivons que de la générosité du public", souligne Jacques-Charles Fombonne. Selon le président de la SPA, le séjour d'un animal dans un de ses refuges coûte actuellement 1.000 euros en moyenne, contre 850 avant le début de la crise financière.

"Si ça nous coûte plus cher, qu'on a davantage d'animaux abandonnés pour des raisons financières, et qu'on en a moins qui sont adoptés pour les mêmes raisons financières, on va se retrouver dans une situation de plus en plus difficile", s'inquiète-t-il.

"Financièrement, c'est dur", reconnaît Sarah, responsable de la SPA de la Creuse, sur France Bleu Creuse . Le seul refuge animalier du département est plus que jamais plein. "Aujourd'hui, on a 40 chiens, et c'est le maximum, financièrement, qu'on puisse assumer. On n'a eu que six adoptions depuis le début de l'année, c'est minime", indique-t-elle. "Ça nous oblige à réduire les adoptions, se désole Claude Gabach, le président de la SPA du Gard. Quand on a des animaux qui sont adoptés et qui sortent, on ne les remplace pas".

En février, la SPA de la Mayenne , qui n'avait presque plus de stocks de croquettes, a dû lancer en urgence une collecte. D'autres n'arrivent tout simplement plus à joindre les deux bouts. Étranglée par la hausse des charges, la SPA de Limoges pourrait fermer au 1er juin si aucune solution n'est trouvée, affirme son président, Guy Donnart, sur France Bleu Limousin . "Pour la première fois en 10 ans, le refuge est déficitaire". Les 16 salariés pourraient être licenciés et les animaux, au mieux, placés dans d'autres refuges ou des familles d'accueil. Et au pire ? Ils pourraient aussi être euthanasiés. "Ce n'est pas une menace, nous ne menaçons personne, nous constatons un état de fait", martèle Guy Donnart.

"C'est un problème pour la protection animale en général", alerte Jacques-Charles Fombonne, qui souligne que les petites associations sont encore plus durement touchées par cette inflation.

Pourquoi les prix des produits pour animaux augmentent-ils ?

"Produire des croquettes pour chiens et chats, c'est très énergivore", explique Emmanuel Fournet, directeur analytique chez Nielsen IQ. "Il faut chauffer le produit avant de le congeler, et avec la hausse de l’énergie, les coûts ont explosé. Et puis dans les produits pour animaux, il y a de la viande, du bœuf, du poulet, de la céréale, et les prix de ces matières premières ont beaucoup augmenté au cours de l'année 2022 et début 2023." D'où l'inflation au-dessus de la moyenne au rayon animaux.

