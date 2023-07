Inflation : les Amiénois ont fait attention au porte-monnaie à la foire Saint-Jean cette année

C'est le dernier week-end de la foire Saint-Jean à Amiens (Somme), installée depuis le 23 juin au Parc de la Hotoie. Et cette année, les Samariens ont fait particulièrement attention à leurs dépenses, au moment de passer à la caisse du stand de tir, du manège, ou du vendeur de churros. "On fait attention, car on part ce weekend en vacances", confie Juliette dans les allées de la foire. "On est venus à la foire le dernier jour pour n'y aller qu'une fois, on aura fait plaisir aux enfants une fois. Claquer 50 euros toutes les semaines à la foire, ce n'est pas possible."

Louise, elle, a un peu plus de chance. "Là, c'est Mamie qui paye donc on fait un peu moins attention, mais habituellement on fait très attention", sourit-elle. Toutes les personnes interrogées ont une même stratégie pour limiter les dépenses. "On a un budget, en venant avec une somme en espèces, et on ne dépasse pas de ce budget", explique Manuel, venu avec sa fille. "Mais ça va très vite, la moyenne des prix des manèges c'est cinq euros. On arrive très vite à 50 euros, surtout si on a des enfants. Le tarif des manèges augmente chaque année."

Sabrina, gérante du giga-boutique le Chamboule Tout, est très mitigée pour cette édition 2023. Elle a bien vu la différence cette année. "Les gens qui n'ont pas trop les moyens ne viennent plus", constate-t-elle. "Et ceux qui sont là font un tour, ils s'approchent et quand ils voient le prix, ils se disent que c'est trop cher. Ils demandent aux enfants et disent que c'est ça ou un manège. Ils ne peuvent pas se permettre de faire les deux", regrette-t-elle.

Ce dimanche 16 juillet 2023, la foire Saint-Jean ferme à minuit.