Inflation : les boulangers lorrains descendent dans la rue

Les boulangers se mobilisent : à l'appel du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat, des manifestations sont organisées un peu partout en France ce lundi 23 janvier pour réclamer plus d'aides du gouvernement face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En Lorraine, des rassemblements sont prévus à Nancy, à partir de 14h, devant la fédération des boulangers de Meurthe-et-Moselle, devant le parc des expositions et à Epinal, devant la préfecture des Vosges.

Les mesures annoncées par le gouvernement ne suffisent pas selon ces artisans. Eric Olry dirige une boulangerie de huit salariés à Blainville sur l'eau, en Meurthe-et-Moselle. Malgré le plafonnement des prix de l'électricité à 280 euros le mégawattheure en moyenne ; ses factures d'électricité ont été multipliées par cinq ces derniers mois. "Moi je ne fais pas 50.000 euros de bénéfices à l'année, si j'ai des dépenses qui dépassent le bénéfice, je ne peux pas travailler à perte."

"Il y a des boulangers qui ne vont pas tenir."

"L'heure est grave, renchérit Séverine Benoist sur France Bleu Sud Lorraine ce lundi 23 janvier*. On a une hausse, en moyenne de 30% sur les matières premières, une hausse sur la grille des salaires, et maintenant une hausse vertigineuse de l'énergie. Il y a des boulangers qui ne vont pas tenir, au premier trimestre il y aura beaucoup de fermetures"* prévient encore cette représentante des boulangers dans le 54. "Il faut que l'Etat fasse plier les fournisseurs d'énergies, pour qu'on renouvelle nos contrats et qu'on ait des prix raisonnables."