Inflation : les brasseries artisanales sont dans le dur

Après les années d'euphorie, les brasseries artisanales sont en période de vache maigre ! Les 69 brasseries recensées en Isère par le biérologue, amateur mais qui fait référence en la matière, Emmanuel Gillard et son "Projet amertume" , basé à Vaulnaveys-le-Haut, ne font pas exception. Ça représente environ 1 brasserie pour 18 300 habitants dans ce département, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne française. Leur activité a été mise à mal par la crise sanitaire, puis par les hausses des matières premières et des énergies et même s'il n'y a pas beaucoup de faillites à ce jour, l'ambiance n'est plus autant à la fête !

Un coup d'arrêt après les "années folles"

Tout dépend évidemment du type de brasserie, de son endettement, de son nombre de salariés et de ses réseaux de commercialisation mais quoi qu'il en soit tout le monde doit faire le dos rond face à une "régulation" du marché que les spécialistes de la bière voyaient arriver un jour où l'autre mais qui a été brutale. Au début des années 80, toujours selon Emmanuel Gillard, il n'y avait plus qu'une vingtaine de brasseries en France, toutes industrielles. Aujourd'hui il y en a environ 2 500, en grand majorité artisanale. En 2018 il s'ouvrait quasiment une brasserie chaque jour dans le pays. Marché en progression, perspective de croissance à deux chiffres, tout était réuni pour donner envie à des amateurs de bière de se lancer, parfois trop vite, trop fort et selon une stratégie pas toujours suffisamment réfléchie.

Le Covid ou la vie compliquée des bières en fûts

Il y a d'abord eu le Covid, qui a mis à mal surtout ceux qui avaient choisi de vendre en fût. Un mode de commercialisation qui a l'avantage de voir partir des quantités importantes d'un coup, tout en demandant moins de main d'œuvre. Tant que tout va bien en tout cas. A Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, c'est la voie qu'avait plutôt suivi Olivier Coponot, avec le pari de se lancer dans l'après 1er confinement et avec des bières spécifiques qui demandaient au minimum un marché régional. Pari perdant. La brasserie Flore va fermer ses portes en septembre. "Le temps de faire les premières bières, explique-t-il, et c'était déjà le deuxième confinement. Du coup, toute la trésorerie que j'avais prévu a fondue pendant les trois ou six premiers mois". La reprise, forte mais de courte durée, du printemps 2021 n'a pas suffit. Aujourd'hui le jeune homme fait le constat que s'il devait un jour relancer l'activité il ne le ferait "pas selon le même modèle et pas tout seul...". La recette qui lui aurait permis de sauver son activité selon lui c'est "viser beaucoup de volume. Moi, je suis à peu près à 200 hectolitres par an. Il faudrait viser dix fois plus pour être rentable". Ou alors produire peu certes mais "viser beaucoup de ventes directes consommateurs donc, soit carrément dans un bar ou on brasse sur place, soit avoir un local très bien placé en zone commerciale par exemple".

L'inflation et le repli de consommation

A contrario, une brasserie comme celle du Habert, créée en 2017 au Touvet, dans la vallée du Grésivaudan, a commencé à connaître de vraies difficultés en 2022. Sa production d'environ 1 000 hectolitres par an s'écoule dans un réseau local de petites épiceries et de magasins bio, qui sont restés ouverts pendant les confinements. La suite a été moins favorable. "Le prix du verre a explosé, il a quasiment doublé, dans le courant de l'année 2022, liste le fondateur Antonin Gret, et puis après tout a augmenté dans des proportions plus ou moins variables : le prix du carburant pour nos livraisons et le prix des transports parce qu'on se fait livrer. Il y a eu le prix du malt. Le houblon lui n'a pas trop bougé.... Comme le coût de la vie a augmenté on a cherché à augmenter aussi un peu notre personnel (2 salariés en plus des 2 associés gérants)". Si on ajoute les difficultés des commerces bio, premiers délaissés pour cause d'inflation, le résultat c'est que malgré deux hausses de prix, inédites pour la brasserie du Habert, en 2022, la marge a diminuée. Alors la brasserie fait le dos rond. Elle a suspendu provisoirement tous ses projets d'investissements et elle regarde comment une petite diversification vers la bière en fût pourrait servir de complément.

Un marché "plus mature", qui "se structure"

Deux exemples de brasseries parmi, donc, les quelques 70 que compte le département de l'Isère. Chacune à sa manière et selon ses contraintes cherche à s'adapter face aux évolutions d'une filière qui avait de toute façon besoin de se structurer selon Dorothée Van Agt, biérologue experte qui a créé sa société AllegoriA , basée à Échirolles. "Il y a de la densité, explique-t-elle, particulièrement en Isère d'ailleurs, et les bières artisanales représentent 6 à 8% du marché total". "Je pense qu'il reste de la marge, explique Dorothée Van Agt, mais les belles années sont passées et il faut vraiment réfléchir à la qualité et à la commercialisation, c'est très important de penser à son réseau".

Le discours est quasiment le même du côté d'Emmanuel Gillard et de "Projet amertume". La filière gagne en maturité mais l'âge d'or n'est pas terminé ! "Si l'âge d'or c'est que n'importe qui peut brasser n'importe quoi comme il y a 10 ans ça effectivement ce n'est plus possible mais ces entreprises auraient fini par fermer de toute façon. C'est pour ça que je préfère parler de maturité. Avec le Covid, puis l'inflation, on a gagné en 1 an ce qu'on aurait gagné autrement en 5 ans en terme de maturité". Pour ce spécialiste la bière artisanale garde malgré tout de belles perspectives. "La demande de ce genre de bière reste forte" et puis il y a des signaux positifs : "l'inscription officielle récente du titre de brasseur au répertoire national des certifications professionnelles", "des centres de formation désormais a peu près partout" et "une vraie structuration de la filière en amont, que ce soit avec les néo-houblonniers qui sont plusieurs centaines, les producteurs d'orge brassicole et puis ces malteries régionales qui poussent comme des champignons". Autant de choses qui confortent Emmanuel Gillard dans son idée qu'une véritable notion de bière locale, de "bière de terroir" est en train de naître et de grandir en France.

Se lancer oui... mais plus comme avant

Emmanuel Gillard qui constate que malgré la crise le nombre de brasseries en France stagne certes pour la première fois depuis bien des années mais ne baisse pas. Par contre il n'est plus question de se lancer à la légère. "Il faut vraiment bien étudier les investissements et les coûts, conseille Dorothée Van Agt, il faut potentiellement prévoir des augmentations à venir parce qu'il y a certains prix qui de toute façon ne baisseront pas. Donc il faut repenser vraiment son marché". Pour l'experte il faut aussi peut-être revoir la philosophie de son projet, ce qui peut être difficile chez les vrais amateurs de bières que sont souvent les petits brasseurs. "Il ne faut pas forcément chercher à faire des bières très compliquées. Le consommateur, il a besoin qu'on lui explique, il a besoin de savoir, il est vraiment très intéressé par le produit, mais quand on lui parle d'IPA, de double IPA, de New England, pour beaucoup c'est encore du charabia. Il reste que c'est la blonde, la bonne blonde, bien fraîche, bien faite, qui marche le mieux".

Pour Emmanuel Gillard, celles qui résistent le mieux à la crise sont les petites brasseries, qui distribuent localement et qui peuvent s'appuyer sur de la vente directe en "brewpub" (on brasse et on vend sur place), sur les marchés ou dans des locaux commerciaux attractifs et bien placés à côté de la brasserie. Parmi les autres données du marché de la bière actuellement il y a "les ventes de bière qui ont dépassé les ventes de vin désormais en supermarchés" et un filière française de ces bières dites aussi "craft", qui recense "des petits et des gros mais peu de moyens". Or c'est bien l'émergence de ces brasseries moyennes portées par des investisseurs qui pourraient faire bouger le marché dans les années à venir et lui faire passer "le plafond de 8%, pour monter à 12% ou 14%... ".

