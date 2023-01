Inflation : "Les commerçants et artisans ont la gueule de bois", alerte le président de l'U2P en Bretagne

Quel avenir pour nos petits commerces de proximité ? L'U2P, l'Union des entreprises de proximité en Bretagne lance un cri d'alarme face aux difficultés qui touchent les professionnels qu'ils représentent. Boulangers, bouchers, poissonniers, coiffeurs, garagistes entre autres, l'U2P représente plus de 155 000 emplois dans la région, Mickael Morvan en est le président, il était invité de France Bleu Armorique ce mardi 18 janvier.

France Bleu Armorique : Ces petits commerçants et artisans que vous représentez, ils sont en danger désormais ?

En gros danger. On peut dire que le début d'année, les artisans, commerçants, professionnels libéraux en Bretagne ont la gueule de bois en ce début d'année. C'est un cri d'alerte qu'on lance aujourd'hui. Il y a quatre ans, nous avions démarré avec la crise des gilets jaunes qui avait déjà fortement touché nos artisans et commerçants, mais aussi des journées de grève où les commerces étaient fermés. Nous avons connu ensuite en mars 2020 une crise sans précédent et où là, nous avons eu des commerces non essentiels et des commerces essentiels. Des commerces fermés, parfois longtemps notamment dans la restauration. On a eu beaucoup de reports de charges, principalement des prêts garantis par l'État, on a été sous perfusion pendant deux ans. Depuis le 1er juillet, il faut payer ces reports et ces dettes. Les entreprises paient désormais le Covid.

Et désormais, ces derniers mois, de nouvelles difficultés sont apparues avec la guerre en Ukraine et la hausse de la facture énergétique.

Les conséquences de la guerre en Ukraine, ce n'est pas que l'énergie. Tout a commencé avec la hausse des coûts des matières premières, puis le gasoil pour certaines entreprises qui ont besoin de rouler et de se déplacer. Ce coût des matières premières a créé une inflation sans précédent dans notre pays qui se retrouve chez nos fournisseurs, sur nos coûts d'achat et nos matériaux. Inévitablement, il y a eu une hausse qui s'est faite pour le client. Mais malheureusement l'énergie est arrivée au milieu de ça. Je prends l'exemple des bouchers, des boulangers, des teinturiers, des pressings, des menuisiers et tous ces gros consommateurs d'énergie qui se retrouvent pour certains avec des factures multipliées par trois ou quatre.

En début d'année, le gouvernement a répondu à l'appel à l'aide des petites entreprises par un tarif garanti de l'électricité en 2023, ce n'est pas suffisant selon vous ?

C'est 280 euros le kilowattheure et ça n'existe que depuis le 1er janvier. C'est un tarif qui va être lissé en heures creuses, les heures pleines n'existent plus. Donc les artisans ne pourront plus utiliser les heures creuses et les heures pleines. Pour vous donner un exemple, une entreprise qui prend 100 000 € d'augmentation sur l'année, le bouclier va permettre de régler 26 000 €, c'est à dire qu'il va lui rester 74 000 € à charge. Quand vous avez une entreprise qui fait 50 000 € de résultat, elle ne pourra pas payer.