Inflation : les conseils de l'UFC Que Choisir en Isère pour s'en sortir

De combien sera la hausse ? Les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs se terminent ce mercredi 1er mars, dans un contexte de forte hausse de prix . Comment s'en sortir ? A quoi faut-il faire attention ? Le président de l'UFC Que Choisir de Grenoble Michel Namy, est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Quels sont les produits qui devraient le plus augmenter selon vous dans les prochains mois ?

Michel Namy : Si on fait le bilan, tout augmente. L'alimentaire a augmenté de 16%, l'hygiène, l'électricité, le gaz, les carburants, les équipements de la maison, les forfaits téléphoniques... tout est prévu d'augmenter et les négociations vont se terminer ce soir avec une hausse, comme vous venez de le dire, avec une hausse prévisible de 10%. Ce sera également répercuté sur le consommateur.

Face à cette situation, vous recevez beaucoup d'appels à l'UFC-Que Choisir ? Quelles sont les demandes des consommateurs ?

Les consommateurs se demandent régulièrement quel contrat ils doivent prendre. Si on prend la téléphonie, ils sont un peu perdus entre ce qui est annoncé un jour et les démentis le lendemain sur les forfaits téléphoniques, c'est tout et n'importe quoi. Les hausses sur le carburants aussi : le groupe Total annonce des réductions (ndlr : Total va plafonner le prix du carburant à deux euros le litre) mais est-ce que les autres fournisseurs s'aligneront ? On voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont un peu perdus et même nous, on a des difficultés à leur répondre. On ne sait plus sur quel pied danser.

Qu'est ce que vous conseillez justement. Doit-on par exemple rapidement changer son contrat d'électricité, de gaz ? Et quels conseils donnez-vous aux consommateurs ce matin ?

Changer rapidement, ce n'est sûrement pas un conseil qu'on donne. On conseille de prendre le temps d'étudier les prix, de regarder les comparateurs. Quand les consommateurs viennent nous voir à l'association, on leur fait voir les comparateurs qui sont mis en place sur notre site. Prenez le temps d'étudier vos contrats actuels, ne changez pas de fournisseur nécessairement et faites attention aux taxes qui pourraient s'ajouter, que vous ne payez pas aujourd'hui.

Et c'est pareil pour l'énergie, pour la téléphonie, pour l'achat en alimentaire. Quand vous rentrez dans les magasins, n'achetez pas les produits qui sont dans la grande allée qui vous accueillent. Ce sont souvent des offres avec des lots mais quand vous allez dans les rayons, le paquet à l'unité coût souvent moins cher. Donc allez dans les rayons, vérifiez les prix au kilo, à la pièce. Il faut que le consommateur se prenne en charge, il ne peut faire confiance qu'à lui même.

Est ce que ces hausses de prix sont justifiées ou bien constatez-vous des entreprises qui en profitent ?

Oui, il y a forcément des abus chez certains, c'est pareil, il faudrait prendre le temps de faire plusieurs magasins pour vérifier les prix. Mais si vous vous déplacez avec votre voiture, vu les prix des carburants ou des transports qui augmentent, vous hésitez. En fin de compte, vous achetez souvent au plus près de chez vous même si ce n'est pas forcément le moins cher. Personnellement, je le fais, je me déplace dans les grands magasins pour regarder les prix, pour pouvoir renseigner les consommateurs. Mais les prix ne sont pas affichés de la même manière : au kilo, en livre et ainsi de suite.

Quand on entend parler du panier anti-inflation du gouvernement, il comprend cinq produits. Mais est-ce des produits de qualité, qui correspondent aux nutri-score ? Souvent ce n'est pas assez lisible pour le consommateur.