Inflation : "Les entreprises de la Vienne sont diversement impactées", la présidente de la CCI veut rassurer

"C'est vrai que le panel des entreprises de la Vienne donne lieu à des situations très variées", admet Catherine Lathus, face aux chiffres récents de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Vienne. Elle dénombre près de 20.000 entreprises, toutes tailles et tous types d'activités confondus. "Et toutes ne subissent pas de la même façon la hausse des prix de l'énergie et l'inflation". Il est donc très compliqué de faire une "cartographie précise et en temps réel des situations".

Vers une "stabilisation de l'inflation"

Catherine Lathus veut croire en un "inflexion de l'inflation", autrement dit en un ralentissement dans les mois qui viennent selon les projections de la Banque de France. "C'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant qu'aujourd'hui le problème numéro un de nos patrons de la Vienne, c'est le recrutement de main d'œuvre". Elle y voit un "signal positif, une prévision de croissance".

La ministre des PME en visite dans la Vienne vendredi

Catherine Lathus confirme la venue de Olivia Grégoire, ce vendredi dans la Vienne. Elle compte d'ailleurs s'entretenir avec la ministre des PME au sujet des entreprises les plus en difficulté. "Il ne faut pas laisser de trou dans la raquette, et trouver des solutions au cas par cas", affirme-t-elle sur France Bleu Poitou, demandant une analyse individuelle de certains dossiers.