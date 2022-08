Les communes aussi souffrent de l'inflation, qui a dépassé la barre des 6% sur un an en juillet. Face à leurs difficultés financières, deux maires de l'Hérault ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour interpeller l'Etat et informer directement leurs habitants.

Inflation : les maires de Villeneuve-lès-Maguelone et Grabels interpellent le gouvernement sur YouTube

Les élus locaux espèrent obtenir plus d'aides financières pour compenser l'inflation.

"Alors, on fait quoi ?" se demande Véronique Grénet, maire de Villeneuve-lès-Maguelone, dans la vidéo postée sur YouTube. L'inflation a franchi les 6,1% sur un an en juillet, selon l'Insee. Si elle touche de nombreux ménages, elle impacte aussi les communes françaises. Dans l'Hérault, les maires de Villeneuve-lès-Maguelone et Grabels ont décidé de poster une vidéo sur YouTube pour informer les habitants de leurs difficultés financières. Mais surtout lancer un appel à l'aide au gouvernement.

Villeneuve-lès-Maguelone est une commune de 11 000 habitants. Depuis le début de l'inflation, elle doit faire face à l'explosion des prix, à commencer par l'électricité. "On aurait un surcoût de 300 000 euros. C'est absolument énorme", souffle Véronique Négret.

Il faut aussi rénover une école maternelle, véritable passoire thermique selon la maire. "Pour ce qui est de l'augmentation du coût des matériaux, c'est environ 750 000 euros, ce qui représente 30% du budget que nous avions prévu au départ pour cette école."

A toutes ces augmentations s'ajoute aussi celle des fonctionnaires, avec une revalorisation des salaires de 3,5%, mise en place depuis le 1er juillet. "C'est une bonne nouvelle", se réjouit Véronique Négret, mais elle n'a pas pu être anticipée et, donc, être intégrée dans le budget de la commune. Coût total : 86 000 euros cette année, ce sera le double en 2023.

Ils espèrent une hausse des dotations exceptionnelles

Véronique Négret et René Revol, le maire de Grabels, demandent à l'Etat une hausse des dotations exceptionnelles aux communes pour compenser les surcoûts.

Le 25 juillet dernier, les députés ont voté un amendement gouvernemental pour venir en aide aux communes les plus touchées par la hausse des prix de l'énergie et du point d'indice des fonctionnaires. Celles-ci obtiendront une dotation de 180 millions euros.