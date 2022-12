Inflation : Les ménages corses vivant en milieu rural les plus vulnérables, selon l'INSEE

C'est dans les campagnes que les personnes sont les plus vulnérables, et notamment les agriculteurs, les retraités, les ménages modestes et les familles monoparentales. En cause : l'insularité, le relief, et puis la rareté des transports en commun qui contraint à utiliser un véhicule.

Face à l'inflation, les Corses vivant dans les villes et ceux en milieu rural ne sont pas logés à la même enseigne. Dans sa publication, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a établi un comparatif territoire par territoire.

Avec une inflation qui culmine à 6,5% sur un an, c'est la population de l'intérieur qui en subit le plus les conséquences...

19% d'inflation sur les prix de l'énergie... Un poste qui pèse particulièrement sur les budgets des ménages installés en milieu rural, explique Antonin Bretel, chef de projet à l'INSEE de Corse.

« On voit bien que lorsque l’on est tributaire d’un véhicule motorisé pour se rendre sur son lieu de travail, on est plus touché par l’inflation parce que le prix l’énergie a beaucoup augmenté au cours de la dernière année ».

"Les personnes âgées souffrent pour se chauffer"

L'énergie c'est aussi pour se chauffer... Jacky Bartoli, le maire d'Isulacciu di Fiumorbu, constate les effets de cette hausse sur ces administrés les plus modestes.

« Pour se faire livrer du bois, il faut compter 90 ou 100 euros le mètre cube » dit l’élu. « Dans les vieilles maisons de village, avec un mètre cube, vous ne tenez même pas deux jours. Les personnes âgées souffrent pour se chauffer, c’est une problématique qu’il faut prendre à bras le corps ».

Sur les 19 Communauté de communes analysées par l'INSEE, que compte la Corse, 10 seraient surexposées aux effets de l'inflation. Toutes sont situées dans le rural...

« Les régions les plus touchées sont le Sartenais, le Valincu et le Taravu, dans le sud. C’est vraiment lié aux ménages qui composent ces territoires, en particulier des personnes âgées » ajoute Antonin Bretel.

Le Centre Corse, le Cap Corse et la Plaine Orientale semblent moins impactés, tandis que les zones urbaines sont surtout sensibles au prix du gaz.

18% des insulaires vivent sous le seuil de pauvreté, indique par ailleurs l'INSEE dans sa dernière étude.