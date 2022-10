Inflation : les ostréiculteurs contraints de s'adapter, certains augmentent les prix

Laurence Gaté et Ghislaine Caillon trient et calibrent les huîtres, c'est le début de la grosse saison avant Noël.

Dans la cabane de Laurence Gaté, dans le village des Boucholeurs à Yves (Charente-Maritime), cela n'est pas encore l'effervescence, mais cela démarre doucement, les fêtes de Noël ne sont plus très loin. Mais l'heure n'est pas vraiment à la fête. Comme les 600 entreprises du département, Laurence Gaté et sa maman voient leurs coûts de production s'envoler depuis plusieurs mois. Parfois de 20 à 30% selon la taille de l'exploitation. En cause bien sûr, la hausse des prix de l'énergie. Mais par ricochets, c'est le prix d'une bonne partie de leurs fournitures qui a flambé.

50 centimes de plus la douzaine

Les bacs qu'est en train d'utiliser Laurence par exemple : "Ils ont pris 50% d'augmentation". Idem ou presque pour les poches ostréicoles, les tables utilisées en mer, les colis pour Noël, les élastiques aussi pour attacher les poches. "On en a achetés dix kilos en avril, 75 euros. Là on a voulu en recommander, c'était passé à 165 euros" raconte l'ostréicultrice, qui exerce ce métier dans sa petite entreprise familiale depuis 13 ans, après une reconversion. "Et on continuera, si l'inflation ne nous mange pas__", lance sa maman, Ghislaine.

L'entreprise de Laurence et Ghislaine produit 90 tonnes d'huîtres, pour en commercialiser une quarantaine. © Radio France - Lise Dussaut

Car dans cette situation, leur comptable a fini par tirer la sonnette d'alarme. "Il nous a dit, là, il va falloir augmenter les huîtres", se souvient Laurence. Ce qu'elle a fait, "on le regrette beaucoup, mais on n'avait vraiment pas le choix". Depuis quelques semaines, la douzaine d'huîtres est donc 50 centimes plus chère, comptez par exemple six euros pour une douzaine de calibre 3. Et en tant que présidente de la coopérative conchylicole des Boucholeurs, Laurence Gaté le sait : "Ici on a tous augmenté les prix. Pas de beaucoup, mais on l'a fait. Pour ma part, je précise que je ne les avais pas augmentés l'année dernière."

Revoir la logistique, stopper les investissements

Un choix difficile aussi car c'est prendre le risque de perdre une partie des clients. Chaque ostréiculteur fait donc ses choix, selon la taille de son entreprise, sa clientèle. Juste à côté, Fanny Marié a longtemps pesé le pour et le contre. "Finalement, j'ai décidé de ne pas augmenter, relate-t-elle. Je remarque que depuis le début de la saison des gens qui prenaient deux douzaines n'en prennent plus qu'une, ou une demi. Quand les gens vont devoir chauffer leur maison, recevoir leurs factures, j'avais peur que cela pose un problème d'arbitrage.__"

Il a donc fallu faire des économies ailleurs. Fanny Marié ne prend plus qu'un camion eu lieu de deux : "C'est moins confortable pour moi, mais cela fait moitié moins de péages, moitié moins d'essence. On se sert dans un seul et même véhicule". D'ailleurs, maintenant, c'est 20 km/h en moins sur l'autoroute. Laurence elle, rafistole ses sacs, fait durer le matériel au maximum, elle a stoppé les investissements. "On peut repousser d'un à deux ans. Mais pas bien plus" prédit-elle. Seul motif de satisfaction, jusqu'ici les huîtres se portent bien. "Il faut que cela continue" sourit Laurence. Qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, et que la météo soit avec eux. Cela fait beaucoup, mais toujours optimiste, Laurence y croit.