Inflation : "Les prix des maisons de retraite en Isère vont nécessairement augmenter"

Alors que l'inflation atteint des sommets, les prix des Ehpad et maisons de retraite s'apprêtent à augmenter, prévient ce mardi 13 septembre sur France Bleu Isère Christian Azzopardi, directeur du pôle gérontologie de la Mutualité française en Isère.

Gaz, énergie, produits alimentaires... L'inflation est généralisée et les perspectives ne montrent pas de ralentissement. Cela aura un impact sur le prix des Ehpad et maisons de retraite en Isère, indique l'invité du 6-9 France Bleu Isère ce mardi 13 septembre, Christian Azzopardi, directeur du pôle gérontologie de la Mutualité française en Isère et correspondant de l'Adepa, l'Association des Directeurs d'Etablissements et Services pour Personnes Agées.

France Bleu Isère : Faisons un point d'abord sur cet été, comment vous l'avez vécu ? Il y a eu des pénuries de personnel. Comment ça s'est passé cet été ?

Christian Azzopardi : Très difficile, aussi difficile que l'été 2021, avec des tensions sur le personnel principalement, puisque nos titulaires étaient partis en vacances. Donc on a passé un été très difficile dans l'ensemble des Ehpad de la Mutualité Française. Et puis j'ai consulté des collègues qui sont dans la même situation.

Je précise que vous gérez onze Ehpad au total en Isère. Comment comptez-vous attirer des salariés ? Vous demandez des aides au gouvernement ?

Il faut avant tout bien préciser qu'on est en grande souffrance dans les Ehpad, parce qu'on a traversé une période très difficile d'abord avec le confinement et la crise sanitaire. On est rentré ensuite directement dans une autre crise, qui est une crise RH avec de grandes difficultés de recrutement, de nombreux professionnels nous ont quittés, ont démissionnés, ont fait des demandes de rupture conventionnelle. Donc on s'est retrouvé dans un secteur en grande souffrance. Aujourd'hui, on ne trouve plus ni médecin, ni directeur, ni infirmière, ni cadre de santé, ni aide soignante, on manque même de cuisinier. Donc, dans ce contexte-là, on rentre dans un processus d'effondrement et c'est ce qui fait que notre secteur est en grande difficulté.

La situation est la même partout en Isère ou bien y a-t-il des points noirs en particulier ?

On sent bien que dans des secteurs un peu plus urbanisés, les difficultés sont plus fortes. En revanche, dans des secteurs semi-rural ou rural, il y a moins de souffrance parce qu'on a du personnel plus stable mais c'est certain qu'en milieu urbain, c'est plus compliqué.

Et alors, quelles sont les solutions ? Que faut-il faire évoluer ?

Alors, il faut repenser et redynamiser la filière, ça c'est clair. Donc la balle est dans les pouvoirs publics. On parlait l'an dernier d'une loi "grand âge-autonomie", qu'on ne voit plus arriver. Ce n'est visiblement plus vraiment la priorité du gouvernement aujourd'hui. Mais il faut aussi redynamiser notre filière sur le plan du parcours professionnel, des conditions de travail, de la rémunération et puis sur le plan de l'image de nos métiers, c'est important aussi. Nous, à la Mutualité française Isère, on va lancer une grande réflexion sur "comment accompagner les personnes demain ?". Un grand plan va être lancé dans les mois qui viennent. On va interroger à la fois les résidents, les personnes âgées, les aidants, les familles, les professionnels pour repenser l'accompagnement des personnes demain, autant en Ehpad qu'à domicile.

Vous parlez d'une image qui n'est pas forcément bonne. Les scandales Orpéa et Korian vous ont fait du tort j'imagine ?

Ça a entaché tout le monde, forcément, l'image de toute la filière. Après, cela concerne des entreprise privées comme Orpéa ou Korian, ce sont des entreprises à but lucratif. Ce n'est pas du tout notre secteur. Même si on fait le même métier, on n'a pas du tout la même finalité. Nous, nous représentons le secteur à but non lucratif : public, mutualiste ou associatif. Je sais qu'il y a un nouveau directeur général chez Orpéa qui doit s'employer à redresser la situation et puis à redresser aussi l'image de son entreprise.

Mais ça ne vous a pas fait de bien non plus ?

Forcément, on regarde après les professionnels de notre secteur avec un autre regard. Alors même que nous on s'emploie à faire les choses bien, autrement en tout cas que dans le secteur à but non lucratif. Ça n'a rien à voir.

Autre point noir pour vous, directeurs d'Ehpad, c'est l'inflation. Avec la hausse des prix, notamment des prix alimentaires, vous allez avoir des prix qui vont augmenter. Comment allez-vous gérer ça ?

On est en pleine période de préparation du budget pour l'année 2023 et effectivement, il y a des lignes budgétaires qui vont être augmentées de manière très significative, notamment tout ce qui est énergie, chauffage, gaz, mais aussi l'alimentation et puis tous les produits d'hygiène, les protections, etc... Donc ce sont des tarifs qui vont augmenter globalement nos charges et forcément les prix de journée vont être impactés par cette inflation qui touche notre pays.

Les prix des maisons de retraite vont donc augmenter ?

Oui, certainement. On ne peut pas y échapper quand on a +20 % sur l'énergie, forcément il y a un impact direct sur le prix de journée. Sauf si on a des aides de l'État ou d'autres, qui pourraient atténuer cet impact.