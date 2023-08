Inflation : "Les prix ne vont pas augmenter ou vont baisser" pour 5.000 produits, annonce le gouvernement

Les 75 plus gros industriels se sont engagés à ouvrir des négociation tarifaire avec les distributeurs en France en septembre.

Les industriels et les représentants de la grande distribution vont s'accorder sur "5.000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse", a annoncé ce jeudi Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie, invité du journal télévisé de 13h, sur France 2, a précisé qu'il y aura un contrôle par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

"Il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs pour casser cette spirale de l'inflation alimentaire qui pénalise tous nos compatriotes", a-t-il estimé au terme de réunions avec les acteurs de la chaîne alimentaire française mercredi et jeudi.

Négociations tarifaires anticipées

Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé que les négociations entre les 75 plus gros industriels et les supermarchés pour 2024 allaient être anticipées. Ces négociations, qui débutent normalement en novembre et se terminent en mars par des accords, visent à fixer les prix auxquels les produits sont achetés par les distributeurs avant d'être vendus en magasin.

Ces industriels "vont s’engager dès maintenant dans la négociation tarifaire, dès le mois de septembre jusqu’au 15 octobre", a poursuivi le ministre. L'objectif du gouvernement est d'obtenir "des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2024", a-t-il ajouté, avant de s'en prendre à des industriels qui à ses yeux "pourraient faire beaucoup plus" contre la flambée des prix, citant les géants Unilever, Nestlé ou Pepsi. En mai dernier, Bruno Le Maire avait déjà annoncé que les 75 plus gros industriels s'engageaient à rouvrir les négociations dans les quinze jours, mais seuls une dizaine d'entre eux l'ont effectivement fait depuis.