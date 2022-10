Les prix des produits alimentaires alsaciens vont continuer à augmenter. Les 260 entreprises du secteur ne peuvent plus continuer à absorber une bonne partie de la hausse des prix de l'énergie et des prix des matières premières selon l'Aria Alsace, industrie régionale des industries alimentaires.

Inflation : l'agro-alimentaire demande des hausses de prix plus importantes en Alsace

Alors que les autorités et les consommateurs se félicitent d'une inflation relativement basse en France comparée aux chiffres dans les autres pays européens, les industriels de l'agro-alimentaire, eux, s'inquiètent. "Oui, on peut s'en réjouir parce qu'on paie moins cher", admet Sébastien Muller, président d'Aria Alsace et président de la maison Le pic. "Mais est-ce que c'est le bon choix d'être toujours moins cher ? En tous cas, pas pour les emplois. Nous défendons nos emplois donc il faut qu'on soit payés au juste prix."

Il va falloir s'habituer à voir augmenter les prix pour assurer la survie des entreprises, et par ricochet, maintenir le pouvoir d'achat des salariés explique Nicolas Schulé, le président des cafés Sati. "On nous demande de comprimer nos prix de vente pour lutter contre l'inflation. Mais comment je fais pour augmenter les salaires de mes employés ? Ils sont aussi des consommateurs qui ont besoin de faire des courses."

Le consommateur est prêt à accepter une hausse des prix, quand il s'agit de produits locaux selon David Hofer, président d'Alelor. Il a du augmenter le prix de la moutarde en juin dernier, et pourtant, "actuellement, on vend 600 pots en rayon chaque jour, contre six seulement avant la crise."

L'agro-alimentaire est la seconde activité économique en Alsace et emploie 50.000 salariés.