Inflation : les tarifs des cantines scolaires de certaines communes pourraient augmenter en septembre

Les prix de la cantine scolaire vont-ils, eux aussi, subir les conséquences de l'inflation ? Les fournisseurs des cantines réclament en tout cas une hausse du prix de vente des repas de 5 à 10% aux communes, indique l'Association des maires de France. Plusieurs communes imaginent des dispositifs pour absorber cette hausse et ne pas pénaliser les familles. Mais d'autres ne pourront pas éviter une hausse des tarifs.

Les fournisseurs demandent 5 à 10% de plus aux communes

Les prix des matières premières alimentaires, mais aussi ceux de l'énergie, pèsent sur les coûts de production des repas des cantines scolaires. Les fournisseurs demandent ainsi aux communes une hausse des prix de vente des repas "de l'ordre de 5 à 10%", indiquait sur franceinfo mardi dernier Philippe Laurent, le vice-président de l’Association des Maires de France, qui est aussi maire UDI de Sceaux et candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine.

Il a indiqué que des négociations étaient en cours pour acter le montant de cette augmentation, qui pourrait intervenir à la rentrée de septembre.

Les communes vont-elles répercuter le prix sur les familles ?

"Ensuite, la question, c'est de savoir si on répercute cette augmentation sur les familles ou si c'est la commune, finalement, qui finance seule", a expliqué Philippe Laurent. "Il y aura un choix, commune par commune, de répercuter tout ou partie de l'augmentation du prix de vente des repas", a-t-il dit. Selon lui, "à peu près la moitié des communes choisiront, probablement, d'augmenter le coût de la cantine" pour les familles, par "choix politique" ou en raison de l'état de leurs recettes financières.

Des communes obligées de faire payer les familles ou de s'endetter

Pour certaines communes, il y aura donc forcément un impact sur les tarifs de la cantine. En Côte d'Or, la Communauté de Communes d'Ouche et Montagne, qui a vu le coût des matières premières augmenter de 20%, n'a pas le choix. Son vice-président chargé des affaires sociales, Michel Roignot, le concède au micro de France Bleu Bourgogne : "Ça va d'un statut quo à une augmentation de 5, 10, 15, 20 ou même 25% pour les familles". Et les communes qui ne répercuteront pas les hausses sur les familles devront s'endetter, déplore-t-il.

Les pistes des municipalités pour préserver les familles

D'autres communes, déjà touchées par les hausses de prix sur les denrées utilisées par les cantines, ont d'ores et déjà décidé de ne pas répercuter ces augmentations sur les tarifs demandés aux familles.

C'est le cas de Bastia et d'Ajaccio, en Corse. La ville d'Ajaccio va notamment travailler sur la composition des repas : "On essaie de trouver le juste équilibre entre des repas à des prix raisonnables et répondant aux besoins nutritionnels des enfants", explique Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe au maire d’Ajaccio en charge des affaires scolaires sur France Bleu RCFM. "On devrait se diriger vers des changements de produits sans pénaliser les enfants. On a à charge de préserver la qualité des plats", indique-t-elle.

A Dijon et Beaune, en Côte d'Or, les tarifs n'augmenteront pas. Les deux villes disposent en effet d'un budget suffisant pour absorber les hausses. "Le budget est géré de manière sereine, ce qui fait que nous pouvons compenser les coûts, c'est vraiment une question de budget global, explique Franck Lehenoff, adjoint à la mairie de Dijon chargé de l'éducation et la restauration scolaire, à France Bleu Bourgogne. Dans le même département, certaines communautés de communes cherchent à mutualiser les coûts pour faire des économies : c'est le cas des communautés de communes de Norges et Tille et de la Plaine dijonnaise.

Les Maires de France demandent de l'aide au gouvernement

Pour faire face à ces hausses, Philippe Laurent, le vice-président de l’Association des Maires de France, demande "de manière forte et un peu solennelle au nouveau gouvernement d'engager des discussions sur les conséquences de l'inflation sur les finances communales". Il indique à franceinfo que les hausses des prix de l'énergie concernent aussi d'autres bâtiments gérés par les communes. "Une commune gère beaucoup de bâtiments, tout cela, ça se chauffe, ça s'éclaire et tout cela coûte assez cher", a-t-il résumé.