Inflation - panier France Bleu : quatre départements franciliens dans le TOP 5 des caddies les plus chers

Chaque mois, le "panier France Bleu", en partenariat avec franceinfo et l'institut Nielsen IQ, vous permet de consulter les prix de 37 produits du quotidien dans votre département et de les comparer à la moyenne nationale. En mai, son prix moyen était de 109,76 euros, soit une hausse de plus d'un euro cinquante par rapport au mois d'avril. Néanmoins, tous les départements voient l'inflation ralentir ce mois-ci.

Les courses coûtent encore plus cher à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne

Comme les mois précédents , les trois mêmes départements d'Île-de-France campent sur le podium des caddies les plus chers du pays : Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. C'est à Paris que les prix sont toujours les plus hauts : le panier France Bleu à Paris s'élève à 131, 59 euros (+1,66 par rapport à avril). A titre de comparaison, il était à 120,16 euros en décembre dernier.

Suivent les Hauts-de-Seine à 124,24 euros (+1,56 par rapport à avril) et le Val-de-Marne (+1,52 par rapport à avril). Les Alpes-Maritimes sont sur la 4e place à (118,87) et la Seine-Saint-Denis vient une nouvelle fois refermer le TOP 5 avec un ticket à 118,54 euros (+1,49 par rapport à avril).

Entre Paris, numéro 1, et la Vendée, le département les prix du panier sont les moins chers, l'écart est de 27,96 euros.

Les Yvelines dans le TOP 10

Le département de l'ouest francilien est en 8e place, avec un ticket dans les Yvelines estimé à 115,69 euros (+1,46 par rapport à avril). Dans les trois départements d'Île-de-France restants, les prix du panier sont toujours dans la fourchette haute : 113, 5 euros dans le Val-d'Oise (+1,43 % par rapport à avril), 113,39 euros en Essonne (+1,43 % par rapport à avril), et 11,85 en Seine-et-Marne (+1,41 % par rapport à avril).

Quels produits du panier France Bleu ont connu la plus forte inflation en Île-de-France ?

Quatre produits sont toujours en hausse depuis un an dans les départements franciliens du TOP 5. Ce sont en premier lieu le sucre en paquet d'1 kg premier prix (+48,53% sur un an à Paris), puis dans un ordre variable en fonction des départements, le pack de 12 rouleaux de papier toilette premier prix (+26,27% sur un an à Paris), le paquet de 12 bâtonnets poisson pané marque distributeur (+25,99% sur un an dans les Hauts-de-Seine) et le paquet de 250g de chips marque nationale (+25,87% sur un an dans les Yvelines).