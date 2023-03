Inflation - panier France Bleu : trois départements franciliens occupent le podium des caddies les plus chers

Chaque mois, le "panier France Bleu", en partenariat avec franceinfo et l'institut Nielsen IQ, vous permet de consulter les prix de 37 produits du quotidien dans votre département et de les comparer à la moyenne nationale. En février, son prix moyen était de 105,25 euros, soit une hausse de près d'un euro par rapport au mois de janvier .

Les courses coûtent plus cher à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne

Trois départements franciliens occupent toujours le podium des caddies les plus chers de France**. A Paris, le "panier France Bleu" a coûté 125,56 euros (+ 1,12€ par rapport à janvier)**, soit 25 euros de plus qu'en Vendée, le département le moins cher. Dans les Hauts-de-Seine, le ticket s'élevait à 118,2 euros en février (+1,06€ par rapport à janvier) et à 115,04 euros (+1,03€ depuis janvier) dans le Val-de-Marne.

La Seine-Saint-Denis et les Yvelines dans le top 10 des départements les plus chers

La Seine-Saint-Denis est le cinquième département où les courses coûtent le plus cher 112,83 euros (+1,01€ depuis janvier), après les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Les Yvelines arrivent à la dixième place, derrière le Rhône, le Var et la Haute-Savoie. Le montant du "panier France Bleu" s'élevait à 110,3 euros (+0,99€ depuis janvier) dans ce département.

Mais c'est dans le Val-d'Oise et en Essonne que l'inflation a le plus progressé en un an

Ce n'est pas à Paris ou dans les Hauts-de-Seine que les prix ont le plus augmenté sur un an mais dans les Hautes-Alpes (+18,37%) et dans le Val-d'Oise (+17,87%), puis la Marne (+17,63%). A l'échelle nationale, l'inflation sur un an s'établit à 16,58%. Dans le détail, pour les départements d'Île-de-France :

Val-d'Oise : 17,87%

Essonne : 17,56%

Seine-Saint-Denis : 17,48%

Yvelines : 17,43%

Seine-et-Marne : 17,33%

Val-de-Marne : 16,98%

Paris : 16,94%

Hauts-de-Seine : 16,56%

En Ile-de-France comme dans les autres régions, les cinq produits qui augmentent le plus sont le sucre (+54% sur un an, la farine (+37% sur un an), la viande hachée (+33% sur un an), le papier toilette (+ 27% sur un an) et le riz (+25% sur un an). Les hausses de prix concernent surtout les premiers prix et les marques distributeurs.

Un "printemps rouge"

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, assure qu'il "n'y aura pas de mars rouge" . L'institut Nielsen IQ évoque de son côté un "printemps rouge" avec des hausses de prix progressives entre mars et le début de l'été. Selon l'institut, l'inflation du panier devrait atteindre les 20% d'ici fin juin.