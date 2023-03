Inflation : payez-vous vos courses plus cher que dans les autres départements ?

Devez-vous débourser plus qu'ailleurs pour faire vos courses ? Comment les prix ont-ils évolué dans votre département ces derniers mois, par rapport à la moyenne nationale ? Depuis décembre, le Panier France Bleu, en partenariat avec f ranceinfo et NielsenIQ , vous permet de suivre l'inflation au quotidien, près de chez vous.

Après cinq mois de suivi des prix, nous mettons à jour la carte de l'indice des prix par département . Paris reste le département le plus cher de France, et la Vendée le moins onéreux. L'axe Paris-Lyon-Marseille et le Sud-Est restent plus chers que la moyenne, alors que les départements de l'Ouest restent moins chers.

loading

A Paris, des prix 20% plus élevés qu'ailleurs

Sans surprise, Paris reste le département le plus cher de France , avec des prix désormais 20% plus élevés qu'ailleurs : quand vous payez 100 euros de courses en moyenne en France, si vous habitez à Paris, vous devez débourser 120 euros pour le même panier. Les prix sont également très élevés dans la petite couronne : 13,3% plus cher dans les Hauts-de-Seine, 10% dans le Val-de-Marne et 8,1% en Seine-Saint-Denis. Dans les Yvelines, ils sont 5,5% plus chers que la moyenne.

Les départements de l'axe Paris-Lyon-Marseille restent plus chers

Les prix restent également plus élevés que la moyenne dans plusieurs départements de l'axe Paris-Lyon-Marseille : dans le Rhône (+6,5%), dans les Alpes-Maritimes (+8,4%), dans le Var (+5,5%) et dans les Bouches-du-Rhône (+7,5%).

Des différences qui s'expliquent par des loyers et des coûts de fonctionnement plus élevés dans les grandes agglomérations, rappelle Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ. "Le maillage des enseignes, plus spécialisées dans les grandes agglomérations, tire aussi les prix vers le haut", ajoute-t-il.

Les prix sont également 5% plus chers que la moyenne dans les Hautes-Alpes, une différence qui s'explique aussi par les coûts de transport qui augmentent avec les reliefs.

Les régions de l'Ouest toujours moins coûteuses

Les départements de l'Ouest restent les moins chers de France, Vendée en tête : les prix y sont désormais 5,5% moins cher que la moyenne. En Loire-Atlantique, malgré la présence de la métropole de Nantes, les courses sont 4 % moins chères qu'ailleurs.

Pour Emmanuel Cannes, ces prix bas s'expliquent principalement par par le maillage des enseignes dans ces régions. "Il y a des bassins historiques de magasins indépendants dans l'Ouest, qui ont une politique plutôt agressive", explique-t-il. Les enseignes Leclerc, nées en Bretagne, et Super U, qui a ses racines en Loire-Atlantique, sont en effet très présentes dans ces régions.

L'évolution des prix dans votre département

Cet indice des prix à la consommation a donc évolué depuis novembre dernier : dans certains départements, notamment la moitié Nord, les prix ont augmenté plus vite que la moyenne nationale.

loading

Les prix augmentent plus vite dans les départements déjà chers

Plusieurs départements où les prix étaient déjà plus élevés qu'ailleurs ont vu leurs indices augmenter plus rapidement. Dans les Hautes-Alpes, l'indice a augmenté de 2.3 points (l'indice des prix y est de 105 en mars, alors qu'il était de 102,7 en novembre : quand un panier de courses coûte 100 euros en moyenne en France, il coûte désormais 105 euros dans les Hautes-Alpes). Dans l'Yonne, l'indice a pris 1,6 points (indice de 104,6 en mars contre 103 en novembre), et dans les Ardennes, 1,4 points (indice 102 en mars contre 100,6 en novembre).

A l'inverse, en Vendée, département le moins cher de France, les prix ont augmenté moins vite qu'ailleurs : l'indice perd 0.7 points (indice des prix de 94,5, contre 95,2 en novembre). Mais même si des régions restent plus avantageuses que d'autres, les prix ont augmenté partout, et la tendance d'une inflation à deux chiffres devrait perdurer jusqu'à la moitié de l'année, estime NielsenIQ.