Hausse des prix : pourquoi le foie gras a-t-il particulièrement augmenté dans le Sud-Ouest ?

Dans le Sud-Ouest, le foie gras a encore plus augmenté qu'ailleurs. Le panier de Noël France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ révèle ce vendredi que la hausse dépasse largement les 8% de hausse dans plusieurs départements du Sud-Ouest pourtant producteurs de foie gras : les Landes, la Dordogne, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, la Haute-Garonne...

ⓘ Publicité

"C'est contre-intuitif", confirme Emmanuel Cannes, expert inflation/prix au cabinet NielsenIQ. Les exploitations sont, depuis 2015, touchées tous les ans par des nouvelles vagues de grippe aviaire. "Sur ces départements à forte connotation “production locale”, on pense que les magasins ou les enseignes au niveau local font une part importante de l’offre aux produits locaux. Les produits locaux ont été particulièrement touchés par la grippe aviaire. Ça se répercute plus sur ces départements qui vont s’approvisionner davantage en local que le reste de la France où on aura peut-être tendance à le faire non seulement en France, mais aussi éventuellement à l’étranger."

Tous les ans, les éleveurs sont forcés de décimer les volailles. Pour l'expert, c'est la rareté des canards et des oies qui fait augmenter le prix du foie gras : "À partir du moment où une partie du parc a été abattu, il va y avoir une tension au niveau de l’offre qui va être proposée par les producteurs. Qui dit tension sur l’offre, avec une demande toujours soutenue, va avoir un effet mécanique de hausse des prix de ces produits-là."

loading

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et visait à représenter le panier de courses d'un repas de Noël classique pour 6 personnes.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre 2022 par rapport à novembre 2021. L'inflation globale du panier de Noël correspond à la moyenne de l'inflation de chacune des catégories retenues. Forcément, ces catégories sont plus larges que le seul produit concerné (tous les foies gras de marques et pas seulement ceux de 180g ou bien les volailles pour la dinde par exemple). Les prix correspondent aux prix moyens des produits relevés par NielsenIQ sur les quinze premiers jours de novembre 2022.