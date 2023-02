Inflation : pourquoi les négociations dans la grande distribution risquent de faire flamber les prix

Céréales, biscuits, lait, œufs, farine, viande, pizzas ou yaourts : les prix des produits vendus en supermarché vont-ils s'envoler début mars, après avoir déjà subi des hausses continues ces derniers mois ? C'est ce que font craindre les négociations annuelles entre la grande distribution et les fournisseurs, qui se terminent fin février. Quels sont les enjeux de ces négociations, comment se déroulent-elles et pourquoi risquent-elles de provoquer un "mars rouge" ? France Bleu vous explique tout sur ces discussions.

ⓘ Publicité

À lire aussi Panier France Bleu : la hausse des premiers prix et marques distributeurs s'est accélérée en janvier

Les négociations annuelles du secteur, qu'est ce que c'est ?

Chaque année, les industriels, qui fabriquent les produits vendus dans les rayons des supermarchés et hypermarchés français, renégocient les prix avec les enseignes de la grande distribution. "C'est l'occasion pour une marque d'expliquer à un distributeur quelle est la gamme de produits qu'il va lui acheter et à quel tarif", résume Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ , partenaire du Panier France Bleu.

Les produits de marque, mais aussi de marque distributeur (comme Marque repère chez Leclerc, marque U, Auchan...) sont concernés, car ils sont fréquemment fabriqués dans les mêmes usines, sauf quand le distributeur fabrique lui-même sa marque (c'est par exemple le cas d'Intermarché).

Ces négociations débutent le 1er décembre et durent jusqu'au 1er mars. Pendant cette période, les fabricants présentent aussi leurs nouveautés aux enseignes : nouvelles recettes, déclinaisons bio ou vegan, ou encore nouveaux emballages. Les consommateurs trouvent ces nouveaux produits en rayon à partir du mois de mars.

"Cette négociation annuelle détermine les produits que nous, consommateurs, trouveront en rayon et les prix auxquels on va les payer", résume Emmanuel Fournet.

Pourquoi les négociations sont-elles si tendues cette année ?

Cette année, les produits du quotidien ont déjà très fortement augmenté ces derniers mois, comme l'atteste le Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ : +40% en un an pour la farine, +45% pour le sucre, +33% pour les steaks hachés surgelés.

Et comme les coûts de production (matières premières, électricité, gaz, carburant, emballages) ont explosé pour les fournisseurs, ils demandent logiquement à être payés plus cher pour les produits vendus aux distributeurs. Au bout de la chaîne, une part de cette augmentation sera forcément répercutée sur les étiquettes des produits en rayon, avec le risque de grever encore le budget des familles.

Mais "une hausse de prix demandée par un industriel peut être plus ou moins acceptée par un distributeur, qui va justement négocier le niveau de prix auquel le produit lui sera vendu et donc le niveau de prix auquel il sera ensuite en rayon", explique Emmanuel Fournet. Et "puisqu'un distributeur n'a pas le droit de revendre un produit à perte par rapport au prix d'achat auprès de l'industriel", les négociations sont très serrées. La loi Egalim oblige en effet le distributeur à faire un minimum de 10% de marge sur un produit : s'il a acheté un produit 1 euro à une marque, il doit le revendre au minimum 1,10 euros en rayon au consommateur.

Michel-Edouard Leclerc a notamment mis la pression sur les industriels à plusieurs reprises, criant au risque d'explosion des prix dans plusieurs médias. "Dans le jeu de la négociation, il y a aussi un jeu de communication", décrypte Emmanuel Fournet. "La grande distribution est très médiatisée parce que ça concerne tout le monde, et l'alimentation est beaucoup plus présente à l'esprit de tout un chacun" avec l'inflation ces derniers temps, explique-t-il.

Un enjeu colossal pour les enseignes

L'enjeu, pour les hypermarchés, est évidemment d'afficher les prix les plus bas possibles pour attirer les clients.

"Les marges des industriels sont déjà un peu plus basses qu'elles ne l'étaient", affirme Emmanuel Fournet. "Et c'est le rôle des distributeurs d'essayer de limiter les hausses de prix dans leurs rayons, pour limiter un peu la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais aussi parce que pour la grande distribution, l'une des priorités, c'est d'avoir les prix les plus bas possible, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'ils savent très bien que ça permet d'attirer des consommateurs dans leurs magasins. Ils sont prêts à s'asseoir, eux aussi, sur une partie de leurs marges pour conserver leurs clients."

Assurer des prix bas tout en payant correctement les agriculteurs

Ces négociations répondent aussi à une équation quasi impossible : comment assurer des prix bas aux consommateurs tout en rémunérant correctement les agriculteurs qui fournissent les matières premières aux industriels ? "C'est un peu le serpent qui se mord la queue", déplore Emmanuel Fournet, avec des injonctions assez contradictoires : "En tant que consommateurs, on veut payer le moins cher possible, mais on veut aussi que nos producteurs de lait, d'animaux, de céréales à côté de chez nous soient bien rémunérés. À un moment, les deux ne peuvent pas se faire : si on veut que le producteur soit mieux rémunéré, il vend ses produits plus cher au transformateur, qui va fabriquer un produit plus cher, et le vendre plus cher à la grande distribution, qui elle-même le vendra plus cher au consommateur." Ces questions sont aussi au cœur des lois Egalim, en constante évolution.

Les prix risquent-ils vraiment de flamber ?

À quel niveau de hausse faut-il s'attendre sur le ticket de caisse ? "Je n'ai pas de boule de cristal", sourit Emmanuel Fournet, "mais là où on a pris un point d'inflation chaque mois sur les produits alimentaires, on risque d'en prendre 3 en mars", pronostique-t-il.

Car même si les industriels et les enseignes réduisent leurs marges, "une partie de l'inflation de la matière première va forcément, mécaniquement, être répercutée sur le consommateur", appuie-t-il. "C'est une réalité qui est assez compliquée à éviter" explique-t-il. "Quand les coûts augmentent, les prix en bout de chaîne augmentent aussi". Pour tenter d'amortir l'impact des hausses sur les familles, le gouvernement a notamment annoncé un panier anti-inflation dans les enseignes volontaires, mis en place en mars.

Selon franceinfo , le cabinet d’Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée du commerce, s'attend à un bond de 10% de plus en un an sur les produits alimentaires.

Pour les mois suivants, les spécialistes tablent sur une stabilisation des prix à la mi-2023. Mais Emmanuel Fournet insiste sur la fragilité des prévisions : en 2022, face à l'explosion de l'inflation, industriels et grande distribution ont renégocié les prix plusieurs fois dans l'année. "Ils ont expliqué au gouvernement qu'il y avait une telle inflation des matières premières, qu'il fallait se mettre autour de la table plus régulièrement qu'une seule fois par an", raconte Emmanuel Fournet. Peut-être qu'en 2023, plusieurs tours de négociations devront également avoir lieu, avec à la clé de nouvelles augmentations.

Familles rurales conseille d'acheter des produits bruts et de cuisiner soi-même

Nadia Ziane, la directrice Consommation de Familles Rurales , s'alarme : "À force de dire que les prix vont augmenter de manière très substantielle, on prépare le consommateur au fait que son panier de courses risque de prendre 25 % en un an au total, c'est ce qu'on nous annonce. Ça paraît complètement dingue !" Elle déplore que quels que soient les arbitrages, "le consommateur est à chaque fois le grand perdant".

Le "meilleur conseil" qu'elle puisse donner aux consommateurs est "de faire des arbitrages dans les produits qu'ils mettent dans leur panier". Plutôt que de baisser en gamme, l'association préconise de **choisir des produits bruts et sains : les fruits et légumes, du poisson, des laitages, des pâtes, des légumineuses.. "**Des produits dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement", affirme Nadia Ziane. Même s'ils ont augmenté ces derniers mois, cuisiner soi-même reviendra toujours moins cher que d'acheter des produits préparés, rappelle-t-elle.

Familles rurales plaide d'ailleurs auprès de l'Etat pour une allocation mensuelle versée aux familles, qui permettraient d'acheter uniquement des produits sains.

Et si les deux parties ne trouvent pas d'accord ?

Que se passe-t-il si les deux parties ne trouvent pas d'accord ? Cette question est au cœur d'une nouvelle proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale et qui doit être examinée au Sénat à partir du 15 février. Cette loi qui a suscité une levée de boucliers des acteurs de la grande distribution , car elle change le rapport de force entre fournisseurs et supermarchés, de manière expérimentale, pour deux ans. Elle donne plus de pouvoir aux fournisseurs et moins à la grande distribution.

À l'origine, le texte prévoyait même qu'en l'absence d'accord, le supermarché qui voudrait continuer à être livré serait contraint d'accepter les tarifs et conditions du fournisseur. Un texte inacceptable pour la grande distribution, qui avait alerté sur une répercussion sur les prix dans les rayons.

Le texte a été modifié, et la version étudiée au Sénat stipule qu'en cas d'échec des négociations au bout de trois mois, un médiateur interviendra. Et si les deux parties n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, les relations commerciales seraient rompues, sans obligation de livraison des produits.

"Mais ce texte est vraiment là pour traiter les exceptions", explique Emmanuel Fournet. "Le but de chaque partie est de faire du business, comme ils disent, et donc de trouver des accords."