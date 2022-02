Inflation, prix des carburants : "De plus en plus d'Isérois sont pris à la gorge par ces hausses de prix"

Le prix des carburants atteint un nouveau record ce mardi 15 février : 1,6995 euro en moyenne le litre de gazole. Un exemple de plus de la hausse généralisé des prix. Résultat : de plus en plus d'Isérois se retrouvent en difficulté, estime l'association de consommateurs Orgeco.

Energie, logement, alimentation… Les prix ont augmenté de 3% en 2021 en France, un chiffre inédit depuis 10 ans. Les plus touchés sont les ménages les moins riches et les petites entreprises. "Nous avons des consommateurs qui poussent notre porte et qui sont pris un peu à la gorge", s'inquiète Vincent Stevanovic, juriste à l'Organisation Générale des Consommateurs de l'Isère, l'Orgeco, invité de France Bleu Isère ce mardi.

En tant que défenseur des consommateurs, cette hausse des prix vous inquiète-t-elle ?

Vincent Stevanovic : Oui, absolument. De plus en plus, nous avons des consommateurs qui poussent notre porte et qui sont un peu pris à la gorge à cause de toutes ces hausses de prix. Et les coups de pouce récents [ndlr : chèque énergie, hausse du livret A] ne suffisent pas totalement à rattraper cette inflation.

Vous êtes juriste pour l'association, vous aidez les consommateurs isérois surendettés. Vu la situation actuelle, il y en a de plus en plus ?

Oui en raison de la crise épidémique de l'année dernière, effectivement, on a vu une petite augmentation par rapport à d'habitude, ça semble quelque chose de plutôt normal vu la crise malheureusement.

Les personnes qui viennent vous voir sont endettées pour quelles raisons ?

Pour plusieurs raisons liées à la maladie, le divorce, les pertes d'emploi et le cumul des emprunts, ça joue aussi beaucoup. On voit notamment l'impact des prêts à la consommation. Et vu la hausse des prix actuelle, cela risque de s'aggraver.

Dans ce cas, ils peuvent venir vous voir ?

Nous avons la chance à l'association d'avoir un commissaire à la commission du surendettement. Et donc, il a l'habitude de voir ces dossiers. Lorsque l'on reçoit ces personnes-là, on fait une première visualisation du dossier, on analyse leur situation au regard de leurs dettes et de leurs biens. Puis on regarde quel échéancier de remboursement est possible.

Il s'agit d'endettement important ?

Oui, pour la plupart c'est un fort endettement, c'est l'équivalent du prix d'une maison. Donc vous imaginez bien que cela a des conséquences évidentes.

Vous vous inquiétez aussi à l'Orgeco de la multiplication des arnaques, des fraudes. Dans cette période, vous êtes de plus en plus sollicité pour cela ?

Effectivement, nous, en tant qu'association, on a un rôle d'observatoire. On est conscient des différentes arnaques que l'on voit de plus en plus augmenter, c'est alarmant. La dernière en date, c'est le "spoofing", une personne qui se fait passer pour un conseiller et qui tente d'obtenir des informations sur votre compte en banque pour ensuite aller se servir. Ils utilisent des techniques presque de manipulation. Ils se présentent comme des professionnels de votre banque et prétendent avoir suspecté une fraude au sein de votre compte. On tente nous d'intervenir en amont, de prévenir plutôt que de guérir. Mais cela arrive que l'on conseille au consommateur de saisir le procureur de la République.

Le cœur de vos activités concerne des règlements à l'amiable entre consommateurs et professionnels ?

Tout à fait. On essaie de trouver des arrangements, de mener une négociation. Parfois, ça ne fonctionne pas, mais si besoin, cela ne nous effraie pas d'aller devant les tribunaux si nécessaire.