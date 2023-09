Inflation : qu'est-ce que la "shrinkflation", cette pratique marketing dénoncée par Bruno Le Maire ?

L'exécutif veut lutter contre la "shrinkflation" et obliger les industriels à plus de transparence sur l'étiquetage des produits

En pleine inflation, cette pratique commerciale est dans le viseur du gouvernement. Ce jeudi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé sur franceinfo qu' un texte de loi sera présenté début octobre pour lutter contre la "shrinkflation" , qu'il considère comme une "arnaque" alors que le montant des tickets de caisse des Français ne baisse pas. Il souhaite y inclure "une disposition qui obligera les industriels" à notifier aux consommateurs qu'ils utilisent cette pratique marketing. Avec la "skrinkflation", "vous en avez moins et vous payez plus cher" a résumé Bruno Le Maire. Mais en quoi consiste cette pratique ? Voici ce qu'il faut savoir.

ⓘ Publicité

Qu'est-ce que la "shrinklation" ?

Le mot "shrinkflation" est formé de deux mots : "inflation" et "shrink", un mot anglais qui signifie "rétrécir" en français, explique franceinfo. En fait, cette pratique marketing consiste à masquer la hausse des prix des produits en réduisant les quantités dans un emballage semblable avec un prix de vente identique.

Il y a tout pile un an, l'ONG Foodwatch avait crié au scandale en prenant l'exemple des célèbres Kiri , ce petit carré de fromage du groupe français Bel. L'ONG avait remarqué que le produit était passé de 20 à 18 g, mais que le prix n'avait pas changé. Si vous faites vos courses sans vraiment faire attention, vous n'y voyez que du feu alors que le prix au kilo du Kiri a augmenté de 11%. Vous payez autant, voire plus cher, et vous en avez moins dans votre panier sans le savoir. C'est donc ce qu'on appelle la "shrinkflation" que vous pouvez aussi traduire par "inflation masquée". Foodwatch avait aussi épinglé la margarine Saint-Hubert, les bouteilles d'eau Salvetat, le sucre Saint-Louis, la grenadine Teisseire ou encore les Pyrénéens de Lindt, très prisés pendant les fêtes de fin d'année.

Cette "shrinkflation" est "un vieux classique des rayons des supermarchés, encore plus inacceptable dans le contexte actuel des prix qui explosent", dénonçait Foodwatch. La "shrinkflation" est effet légale, à condition que la mention du poids de la denrée soit modifiée. Ainsi, l'ONG réclamait à l'époque plus de transparence, c'est-à-dire d'indiquer clairement sur les paquets tout changement de format. C'est ce que souhaite mettre en place le ministre de l'Économie dans son projet de loi.

Une pratique qui s'est encore plus propagée en un an ?

La "shrinkflation", "cela a toujours existé, mais cette pratique se multiplie. C'est inacceptable", a martelé Bruno Le Maire ce jeudi sur franceinfo. L'ONG Foodwatch confirme : la pratique de la "shrinkflation" s'est propagée en quelques mois. La marque américaine Ben's a réduit le format de ses sachets de riz à la Méditerranéenne. Le paquet est passé de 250 à 220 g soit 12% de produits en moins. Pendant ce temps, le prix au kilo lui a augmenté de 35% avec l'inflation.

La marque Lindt, pourtant épinglée en septembre 2022 par l'ONG Foodwatch, a continué à pratiquer l'inflation masquée. Elle a réduit la taille de ses tablettes de "Maître Chocolatier Double Lait" qui ont perdu 20 g alors que le prix au kilo augmentait de 15%.

La seule arnaque en rayons ?

La "shrinkflation" n'est pas "la seule arnaque en rayon" en période d'inflation, selon Foodwatch. En avril dernier, l'ONG Foodwatch épinglait une douzaine de produits de grandes marques et des boissons, vendus plus cher au kilo ou au litre lorsqu’ils sont en format "maxi", "familial" ou en lot. Par exemple, "le prix au kilo des biscuits Pépito LU augmente de près de 25% quand ils sont vendus par paquets de deux, des tranches de fromage Gouda chez Cora sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 200 g à 350", indiquait l'association dans son enquête. Le consommateur, en recherche d'économies, est persuadé de faire une bonne affaire en achetant ces produits, mais ce n'est pas toujours le cas.

L'ONG a aussi récemment pointé du doigt la margarine Fruit d'Or Omega 3. Son prix au kilo augmente de quasiment 80%, lorsqu'elle est vendue dans sa barquette grande taille. Afin d'éviter les mauvaises surprises, un conseil : toujours comparer le prix au kilo sur les étiquettes dans les rayons.