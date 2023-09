Panier France Bleu : quand les prix vont-ils vraiment baisser ?

Si l'inflation du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , confirme son ralentissement, à 13,4% sur un an, les prix restent sur un plateau très haut, et le montant du Panier gagne encore 4 centimes, pour atteindre 109,87 euros. Certains produits perdent quelques centimes, mais ces baisses sont très faibles, très peu perceptibles en caisse. "C'est compliqué pour les consommateurs de se rendre compte qu'il y a une baisse de prix, parce que cette baisse est relativement peu importante", observe Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ . Alors à quand une véritable baisse des prix ? Les annonces de Bruno Le Maire, qui a dit jeudi avoir convaincu industriels et grande distribution de revenir autour de la table, pourront-elles faire baisser les prix plus franchement en rayon ?

Des baisses possibles de 5 à 10% en octobre, sur certains produits

Le ministre de l'Économie a annoncé que 5.000 produits, dont la liste est encore en cours de définition, verraient leurs prix baisser ou être bloqués dans les semaines à venir en rayon. "5.000 produits, sur les 20.000 en moyenne, voire 30.000 que contiennent les hypermarchés, c'est vrai que ça commence à devenir significatif", explique Emmanuel Cannes. Mais pour lui, tout va dépendre de la proportion de produits qui verront leurs prix baisser. " Bien évidemment, plus le nombre de produits qui baissent sera grand, plus l'impact sera important sur le ticket de caisse du consommateur", note-t-il. "Si la plupart des prix sont seulement bloqués, l'impact sera moindre sur le ticket de caisse." Emmanuel Cannes s'attend à voir des baisses de 5 à 10% sur les catégories de produits concernées à partir de mi-octobre.

Des baisses de 10 à 15% en janvier, après les négociations

Bruno Le Maire a également annoncé que l es négociations entre les 75 plus gros industriels et la grande distribution allaient être anticipées et commencer dès ce mois de septembre , pour se conclure vers le 15 octobre. Habituellement, ces négociations débutent en novembre et se terminent avec des accords conclus fin février. En mai dernier déjà, le ministère de l'Economie avait annoncé un accord pour relancer les négociations, mais seuls une dizaine d'industriels sur les 75 concernés avaient joué le jeu. Cette fois, la pression du gouvernement est plus forte : jeudi, Bruno Le Maire a ainsi cité les noms d'industriels qui avaient effectivement fait baisser leurs prix ces derniers mois, et de ceux qui refusaient de faire un geste. Une stratégie qui peut pousser l'ensemble des groupes à agir, pour suivre le mouvement. Autre moyen de pression, les contrôles de la Répression des fraudes à venir, pour vérifier les baisses de prix.

Cette fois, "les négociations pourraient déboucher sur des vraies baisses de prix en janvier", estime Emmanuel Cannes. L'expert s'attend à des baisses de 10 à 15% sur certaines catégories, dont les cours de matières premières ont baissé, comme les pâtes ou les céréales. En revanche, "sur d'autres, comme les produits sucrés , il ne faut pas s'attendre à des baisses", estime-t-il, rappelant que le cours du sucre progresse toujours très fortement. "Il ne faut pas non plus s'attendre à retrouver les prix d'il y a un an et demi, ceux d'avant la crise", rappelle Emmanuel Cannes.

Profiter des promos de la rentrée

En attendant ces vraies baisses de prix, les promotions agressives mises en place dans les rayons permettent de faire baisser un peu la facture. D'autant que "la période de la rentrée scolaire est cruciale pour les grandes surfaces", rappelle Emmanuel Cannes. Elles mettent en place des opérations promotionnelles pour ferrer les clients venus faire le plein de fournitures scolaires, et les attirer vers les rayons alimentaires, pour ensuite les fidéliser.