Inflation : Quel comparatif entre la Corse et l’Italie sur les produits du quotidien ?

Le prix du Panier France Bleu continue à grimper, mois après mois, à un rythme toujours aussi soutenu. Mais on ne fait pas face à un "mars rouge" craint par les experts, après les accords conclus entre distributeurs et industriels début mars. C'est l'enseignement de la cinquième édition de notre Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ . En mars, les 37 produits du quotidien, retenus pour cette étude, coûtaient 106,25€, soit un euro de plus qu'en février. Le Panier augmente donc d'un euro par mois. Sur un an, son inflation est de 17,7%, un nouveau record.

Le panier moyen corse parmi les plus chers de France

En Corse, l'augmentation entre février et mars n'est que de 50 centimes, alors qu'elle était de 0,97 centimes entre janvier et février. Lorsque l'on consulte la carte interactive des prix , la Corse apparaît comme la région de France où l'augmentation est l'une des plus faibles ce mois-ci. Alors que dans certaines régions, le prix du panier a été majoré de 2€ en un mois. Selon NielsenIQ, ce phénomène serait dû aux types de produits retenus pour l'étude, où l'on retrouve pour moitié des marques distributeurs et premiers prix. Des produits non concernés par les négociations commerciales qui viennent de se terminer ou encore par les stratégies commerciales adoptées par les enseignes.

La Corse est aussi l'une des régions dont l'inflation annuelle est "la moins forte" : 16,82% contre 17,7% au niveau national. À titre d'exemple, elle avoisine les 20% dans les Hautes-Alpes. Pour autant. avec 109,01€, la Corse a toujours l'un des paniers moyens les plus chers de France avec près de 3€ de plus que la moyenne nationale.

En Italie, +13% d'augmentation sur le panier de la ménagère

Quel comparatif peut-on dresser avec nos voisins italiens qui font face à l'inflation, la plus élevée d'Europe occidentale, même si elle vient de passer sous la barre des 8 %, alors qu'en France elle s'établit à 5,6 %... Pour Bruce de Galzain, le correspondant de Radio France à Rome, invité de la chronique Mare Latinu ce lundi sur France Bleu RCFM , la baisse de l'inflation en Italie est un peu "en trompe l'œil". "Si on se concentre sur le chariot de supermarché par exemple, derrière la baisse générale, tout ce qui concerne les produits de première nécessité augmente : +13% d'augmentation pour ce qu'on peut appeler le panier de la ménagère ; les produits alimentaires, les produits ménagers, les produits de soins et, en fait, c'est le coût de l'énergie qui fait baisser le taux d'inflation globale. Mais tout ce qui est produits les plus achetés, le plus communément, ce sont les produits qui augmentent le plus".

Et d’ajouter : "Un classement a été fait en 2021 en Italie. En tête de ce classement, on trouve le pain, les céréales, les pâtes et puis là -on en consomme pas mal quand même en Italie- il y avait la farine, le riz. Ça, les Italiens ont dépensé quand même 100€ de plus l'an dernier. Et puis les deuxièmes du classement, ce sont les légumes : 92,00€ de plus par famille et puis, la viande en troisième position ; les Italiens ont quand même dépensé 87€ de plus l'année dernière pour en acheter".

Concernant la baisse du coût de l'énergie évoquée, Bruce de Galzain indique que "la facture d'électricité va baisser de 55%, en Italie, pour le marché réglementé au deuxième trimestre de cette année. On va revenir au prix de l'été 2021, le kilowattheure était à 0,24€, contre 0,66 € il y a à peine 4 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle, elle est toute récente, mais le gouvernement vient d'en profiter aussi pour remettre des taxes qu'il avait supprimées".