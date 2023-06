Inflation : quels sont les produits qui ont le plus augmenté dans les Hautes-Pyrénées ?

Les courses sont de plus en plus chères.

Quels sont les produits qui ont le plus augmenté dans les Hautes-Pyrénées ? Selon les résultats du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, au mois de mai, l'inflation progresse toujours mais moins vite qu'avant. Reste que le prix du panier moyen, composé de 37 produits du quotidien, a bondi de près de 17% en un an dans le département.

Dans les caddies des Hautes-Pyrénées, c'est le sucre qui augmente le plus par rapport à mai 2022. Le cours (mondial) du sucre s'est envolé en début d'année, avec une augmentation de 30%, voire 40%. Cela se répercute sur nos achats de sucre, mais aussi de confiseries, confitures... En cause : le cours du sucre qui étaient auparavant très bas, et évidemment les différentes crises (Covid, puis la guerre en Ukraine ainsi que les aléas climatiques dans les pays producteurs).

Découvrez les 10 produits qui ont le plus augmenté

Autre particularité en ce mois de mai : les produits d'hygiène et de beauté ont également pris des centimes, voire des euros supplémentaires. Cotons, mouchoirs, PQ : dans les Hautes-Pyrénées, ils coûtent au moins 20% de plus que l'année dernière. L'augmentation se remarque d'autant plus qu'elle est arrivée plus récemment, vers le mois de juin 2022 . Et s'explique notamment par les couts liés aux emballages et modes de production. Le coût de la pâte à papier a fortement augmenté depuis 2022 et touche donc les mouchoirs, le papier hygiénique...

Pour se consoler, on remarquera que l'inflation est moins élevée dans les Hautes-Pyrénées qu'ailleurs en France : 12,38% (contre 13,47% au niveau national). Ce sont toujours les produits premier prix et de marque distributeurs qui ont le plus accusé le coût.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.