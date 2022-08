"La rentrée sociale sera explosive", promet le secrétaire de FO en Vaucluse

Le secrétaire général de Force Ouvrière en Vaucluse, Jean-Luc Bonnal, appelle à une unité des syndicats pour demander une hausse des salaires et pour s'opposer aux réformes à venir de l'assurance chômage et des retraites.

"Les petites salaires ne s'en sortent pas face à la hausse des prix", alerte ce mardi matin le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière en Vaucluse, invité de France Bleu Vaucluse. Jean-Luc Bonnal prévoit déjà une rentrée sociale agitée, alors qu'une réunion intersyndicale est prévue le 5 septembre pour décider des mouvements sociaux des semaines à venir. Selon Jean-Luc Bonnal, la priorité est la hausse des salaires. "La hausse du Smic, des minima sociaux, des retraites, du point d'indice de la fonction publique. Avec une inflation à 6,1 %, il y a perte de salaire, donc tous ces éléments là justifient la mobilisation", poursuit-il.

Au-delà de l'inflation, Jean-Luc Bonnal dénonce aussi les propos du chef de l'État sur la fin de l'abondance. "Ça ne peut qu'alimenter un certain ressentiment. Pour qui parle-t-on de fin de l'abondance ? Pour les 12 millions de pauvres ? Pour les 2 millions de smicards ? Dans les hôpitaux qui sont en manque de moyens, en manque d'effectifs ? Dans l'Éducation nationale qui recherche désespérément des professeurs ? Non, elle n'est pas là l'abondance. Donc forcément, ça va alimenter le ressentiment et la colère".

Et les mouvements de la rentrée viseront aussi à s'opposer aux réformes de l'assurance chômage et des retraites. "La réforme des retraites, c'est sûr que c'est une ligne rouge, souligne Jean-Luc Bonnal. En plus des questions de pouvoir d'achat, ça nous amènera non pas à l'unité nationale réclamée par le président de la République mais j'espère à une unité la plus large dans la rue".

Les dates de mobilisation à la rentrée ne sont pas encore connues, mais les organisations syndicales doivent se retrouver le lundi 5 septembre pour en discuter. En Vaucluse, les syndicats se retrouveront le mercredi 7 septembre.