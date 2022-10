Inflation, salaires et hausse des prix de l'énergie : comment les petites entreprises font face ?

Le pouvoir d'achat baisse au fur et à mesure que grimpe l'inflation : 5,6% sur un an en septembre d'après les chiffres de l'Insee. Airbus va verser une prime exceptionnelle à tous ses salariés de 1.500 euros avant la fin de l'année. Mais pour les entreprises de plus petit calibre, quelles marges de manœuvre sont possibles ? On a posé la question au patron des Cheminées Monté, une entreprise de presque 60 ans à Colomiers (Haute-Garonne).

Dans cette entreprise de 15 employés, les salaires tournent autour de 2.000 euros net par mois. Cyril Monté, le patron, a décidé de ne pas les augmenter, même si les affaires marchent bien en ce moment - avec la crise de l'énergie, beaucoup de personnes se tournent vers le chauffage au bois bûche. "On est fortement impacté par les augmentations de matériaux, explique-t-il, si on veut continuer à avoir des marchés, il faut faire des efforts financiers."

Une prime plutôt qu'une augmentation des salaires

"Augmenter les salaires aujourd'hui, je pourrais le faire, reconnait Cyril Monté, mais le problème c'est que je ne connais pas l'état de mon activité dans un an ou deux et que je ne pourrais pas revenir en arrière. On est en attente, si on voit que notre activité perdure en l'état, on augmentera nos salariés." Ajouter à ça, les factures d'électricité qui, avec les machines de l'atelier, vont fortement augmenter, alors à la place, il préfère verser une prime en fin d'année.

Julien Charpentier, tailleur de pierre dans cette TPE, a quitté Airbus il y a un an pour travailler le marbre. Sans regret côté financier, "on est jamais assez payé, mais dans l'ensemble ça va, dit-il_. Je ne me plains pas,_ à Airbus je faisais les nuits et j'avais le même salaire qu'ici."

La CGT appelle à une nouvelle grève interprofessionnelle ce jeudi pour demander des hausses de salaires notamment. Une manifestation aura lieu à Toulouse, le cortège partira de la place Jeanne d'Arc à midi.