Inflation : surcoût moyen de 90 euros par mois attendu par 60 Millions de consommateurs et NielsenIQ

36 ans que les prix n'ont pas été aussi élevés selon les estimations de l'Insee et d'après une étude réalisée par l'Observatoire de l'inflation du magazine 60 millions de consommateurs en partenariat avec l'institut NielsenIQ, les ménages français dépensent en moyenne 90 euros de plus par mois pour absorber cette hausse générale des prix. Un chiffre établi à partir du poids réel des dépenses en carburants, en énergie et en produits de grande consommation dans le budget des ménages, précise le magazine sur son site internet.

"Avec 20% de hausses, les carburants contraignent déjà à acquitter en moyenne 27 euros de plus par mois", tandis que les factures d'énergie, en hausse de 25%, "provoquent des prélèvements supplémentaires d'un montant moyen de 32 euros par mois", peut-on lire également.



Concernant les produits de consommation courante, "on mesure l'évolution des prix dans 10.000 magasins", a détaillé Lionel Maugain, journaliste pour 60 millions de consommateurs et invité de Ma France, présentée par Wendy Bouchard. "Dans le commerce en général, la hausse des prix est d'environ 7%", ce qui devrait entraîner une "dépense supplémentaire de 30 euros par ménage chaque mois", estime le magazine. Un chiffre qui varie selon la composition du foyer : "une famille paiera par exemple ses courses 38 euros de plus chaque mois à cause de l’inflation, alors qu’un couple sans enfant verra ce surplus limité à 21 euros".

"Là, on on ne parle que des dépenses courantes, pas des hausses liées au logement, de travaux de rénovation ou autre...", relèveLionel Maugain qui anticipe "une période difficile durant laquelle les Français vont certainement devoir renier certaines dépenses."

L'inflation a connu une nouvelle accélération en France au mois de mai, à 5,2% sur un an, dépassant la barre des 5% pour la première fois depuis septembre 1985, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee. La hausse des prix sur un an s'était établie à 4,8% en avril, atteignant déjà un plus haut en près de 37 ans.