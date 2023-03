Banque alimentaire : trois fois plus de bénéficiaires dans les Alpes-Maritimes

L'inflation rend le quotidien très difficile pour la Banque alimentaire. Deux courbes se croisent depuis quelques mois. La première, c'est celle du nombre de dons : en baisse. "Même l'Europe ne donne plus autant qu'avant" explique Pascale Montrol-Amouroux, responsable communication de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes.

L'autre courbe est en augmentation, c'est celle du nombre de bénéficiaires. "Dans les Alpes-Maritimes on a trois fois plus de bénéficiaires en 10 ans", s'alarme Pascale Montrol-Amouroux.

Dans le détail, de plus en plus de retraités se retrouvent à la Banque alimentaire et des personnes en CDI à temps partiel, et 90% de famille monoparentales.