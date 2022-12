Inflation : "un bol de café au lait et deux tartines" à Noel pour les plus précaires s'alarme Andrée Taurinya

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous participez à ce meeting contre la vie chère. C'est à 19 h, au centre des congrès de Saint-Étienne. Les familles françaises de quatre personnes vont devoir ajouter 10 € de plus par rapport à l'année dernière pour garnir leur table du réveillon. C'est le résultat du panier France Bleu de Noël, dévoilé ce matin en partenariat avec le cabinet Nelson Actu. C'est l'expression pratique de la vie chère ?

Andrée Taurinya, députée LFI de la Loire : Exactement, et c'est bien que vous fassiez ce genre d'études. L'inflation, c'est 6% mais dans certains secteurs, ça peut être beaucoup plus. Sur le secteur alimentaire, je crois que c'est 18 %. Malgré cette inflation, le gouvernement n'a rien fait pour augmenter les salaires. Nous avions proposé dans notre programme, et on a essayé de défendre à l'Assemblée cet été lorsqu'il y a eu l'examen du texte du pouvoir d'achat, l'augmentation du Smic à 1 600 €, l'indexation des salaires sur l'inflation. Et personne n'en a voulu. Du Rassemblement National à Renaissance, tout le monde a voté contre. [00 :01 :16][43.8]

Vous vous dites qu'il y a des leviers, ils existent aujourd'hui mais ne sont pas activés. C'est ça que vous allez défendre ce soir en meeting ?

Les leviers sont faciles à comprendre. C'est prendre l'argent là ou il est. Le rétablissement, par exemple, de l'impôt sur la fortune, créer des emplois parce qu'il y a des secteurs qui n'attendent que ça : l'hôpital, l'école, on l'a vu dans les services publics. Si on veut aller vers la transition écologique, effectivement, il y a possibilité de créer des emplois. Créer des emplois, ça veut dire des cotisations sociales. Et donc, tout le monde est gagnant car les cotisations sociales, ça permet aussi de financer la retraite.

Justement il y a l'inflexibilité du gouvernement et la colère grandissante des syndicats. Vous l'accompagnez cette colère ?

Bien sûr. Comme les 17 députés de la France insoumise l'avaient fait lors de la dernière législature, on va se battre aussi dans l'hémicycle pour résister à ça et pour imposer notre notre vision des retraites.

Cette réforme elle passera quoiqu'il arrive non ?

Je ne crois pas. Je pense qu'il faut garder l'espoir. Il y a eu de fortes mobilisations. En 2019, le gouvernement Macron a été obligé quand même de reculer puisque ça ne s'est pas fait. Donc moi, j'invite tout le monde à se mobiliser, à suivre les consignes qui seront données par les syndicats et à venir à Paris le 21 janvier, puisque nous organisons une grande marche le weekend pour défendre nos retraites.

Cette vie chère, ces retraites qui vont évoluer dans le bon sens selon vous, ça a un écho particulier sur votre circonscription à Saint-Étienne ?

Ma circonscription ce ne sont quasiment que des quartiers populaires et je me rappelle très bien, le jour de la rentrée, être allée devant une école. Plusieurs mamans m'ont dit ne pas pouvoir inscrire leurs enfants à la cantine parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent. Donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui en France, en 2022, il y a des gens qui ne peuvent plus remplir leur frigo. Et vous parliez du réveillon mais je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir un réveillon comme on peut l'imaginer, traditionnel. Ils vont avoir le même repas que les autres jours de la semaine. Parfois le repas, le soir, c'est un bol de café au lait et deux tartines.

Est ce que Jean-Luc Mélenchon s'est trompé dans la manière de faire évoluer la tête de son parti ? C'est Manuel Bompard qui a été désigné coordinateur du parti et non pas élu.

Vous portez la responsabilité sur Jean-Luc Mélenchon qui n'y est pour rien puisque ce n'est pas lui qui a décidé que ce serait Manuel Bompard.

Il ne tire pas les ficelles ?

Non. Enfin moi je n'ai pas participé à cette assemblée représentative. Ce sont des pôles par secteurs qui désignent, chacun, son responsable. Et quoi qu'il en soit, il a été décidé que dans six mois, on ferait le bilan et on reverrait peut être l'organisation.

L'organisation qui est secouée par l'affaire Adrien Quatennens, condamné à la prison avec sursis pour violence conjugales. Il compte revenir à l'Assemblée, vraisemblablement dès le mois de janvier. Il l'a dit chez nos confrères de BFMTV. Certains se sont offusqués de cette prise de parole rapide, sans trop de repentance.

Au groupe parlementaire des Insoumis nous avons pris une décision collective qui a pris beaucoup de temps. Nous nous sommes réunis à trois reprises. On a pris le temps d'échanger par petits groupes et de voter à bulletin secret sur la décision qu'il fallait prendre par rapport à son retour. Nous avons décidé de l'exclure de notre groupe jusqu'au mois d'avril, c'est à dire pendant les quatre mois qui correspondent à sa peine.

Ca n'a pas l'air de l'émouvoir s'il compte revenir.

Étant donné qu'il est exclu de notre groupe, sa parole ne concerne que lui et n'implique pas le groupe.

Je n'ai pas de leçons à lui donner, mais moi j'acte que pendant quatre mois il ne fait pas partie de notre groupe, qu'il est le seul responsable de sa parole qui ne nous représente pas.