Inflation - Un chef d'entreprise à Nîmes distribue 20 000 euros de primes à ses salariés

Leur bulletin de salaire de septembre va gonfler de quelques centaines d'euros, et c'est comme un cadeau de Noël avant l'heure. Un geste pour ses salariés, un geste pour la planète. La société nîmoise Sud Métal Provence, installée ZAC de Grézan, va octroyer une prime globale de 20.000 euros à ses salariés. Soit environ 400 euros pour chacun. Selon la direction, il s'agit d'un coup de pouce pour faire face à la hausse de l'inflation. En échange, les salariés utilisent un moyen de transport écolo pour venir au travail.

Audrey Legal est la DRH de la société Sud Métal Provence. Et c'est avec le directeur de la société, qu'elle a eu cette idée : "on a voulu accompagner nos collaborateurs, leur offrir un petit coup de pouce sur cette rentrée difficile, et les inciter à utiliser d'un mode de transport écologique"

"ça donne encore plus envie de s'investir, avec un patron qui nous le rend comme cela. Beaucoup de PME ont eu la chance de pouvoir offrir cette prime à leurs salariés. Beaucoup ne l'ont pas fait. Le nôtre l'a fait, ça prouve sa confiance, et ça booste" Farah El Ouly, commerciale

Farah El Ouly, est commerciale dans la société. Elle co-voiture désormais pour venir au travail. Et cette prime de 400 euros est la bienvenue : "au-delà de la prime de 400 euros, c'est vraiment une remise en question de chacun, explique-t-elle. Là, ça remet au centre une question principale comme l'énergie. On fait du covoiturage avec deux collègues, là on est trois dans le même véhicule, alors qu'avant chacun prenait sa voiture. Ce sont des économies pour tout le monde. On a adapté nos horaires, ça renoue des liens entre services, c'est une super expérience".

Au total, 60 des 80 salariés en ont bénéficié. Ceux qui n'en n'ont pas bénéficié sont soit des absents de longue durée, soit des salariés ayant une voiture de fonction.

"En retour, ils sont encore plus impliqués, encore plus investis. On se dit qu'on a réussi notre pari" Audrey Legal, DRH de la société Sud Métal Provence

Sud Métal Provence est au service de tous ceux qui transforment, traitent et assemblent l’acier, l’alu et l’inox. C'est un fournisseur de matières premières, semi-transformées et transformées.