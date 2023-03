Inflation : un record d'impayés de gaz et électricité en 2022, mais moins de coupures

Les fournisseurs de gaz et d'électricité ont effectué 863.000 interventions en 2022 pour des factures impayées : c'est un record depuis que leur nombre est recensé, soit 2015. Le médiateur national de l'énergie indique ce jeudi que ce chiffre a augmenté de 10% en l'espace d'un an. L'inflation sur les produits du quotidien depuis le printemps 2022 est "probablement une explication à cette hausse", estime sur franceinfo sa directrice générale Frédérique Fériaud.

Les mesures pour limiter la hausse des prix de l'énergie sur 2022, avec le blocage du tarif réglementé du gaz et la limitation de la hausse de celui de l'électricité à 4%, n'ont donc pas permis aux foyers les plus précaires notamment de s'acquitter de leurs factures.

Moins de coupures, davantage de puissance réduite

Paradoxalement, le nombre de coupures de courant ou de gaz a baissé pour la première fois en 2022, avec 157.000 foyers touchés contre 254.000 en 2021, soit une baisse de 38%. Une évolution qui s'explique notamment, selon le médiateur de l'énergie, par le changement de politique d'EDF, qui a choisi dès l'an dernier de ne plus suspendre l'électricité chez ses clients faute de paiement.

À la place, le fournisseur réduit désormais la puissance électrique au strict minimum (1 à 3 kVa), ce qui suffit pour allumer une ampoule, recharger un téléphone, ou faire fonctionner un réfrigérateur, indique la Fondation Abbé Pierre. D'autres fournisseurs ont aussi mis l'accent sur cette pratique. Au total, 610.000 ménages, dont un tiers fourni par EDF, ont ainsi vu leur consommation limitée en 2022, un chiffre en hausse de 36% sur un an, et qui a même plus que doublé en deux ans.

Coupures limitées pour les plus précaires

Les coupures de courant doivent aussi se réduire davantage en 2023 pour les foyers les plus précaires : depuis fin février, un décret impose aux fournisseurs de maintenir une alimentation minimale pendant 60 jours (1 kVa) avant toute coupure dans les foyers qui bénéficient du chèque énergie et du Fonds de solidarité logement, et qui sont équipés d'un compteur communicant. En revanche, pas de mesure similaire concernant le gaz : les coupures peuvent donc reprendre au 1er avril, fin de la trêve hivernale.

"Ce qu'on demande, c'est d'aller plus loin dans la protection des consommateurs", lance Frédérique Fériaud, directrice générale du médiateur, sur franceinfo. Elle plaide pour que "soit instauré un droit à une alimentation minimale en électricité pour tous et tout au long de l'année", et non pas dans une limite de 60 jours.