Inflation : une augmentation de 15 % dans les rayons animaux

"Ces sacs de croquettes ont pris 10 euros en un an." Pour Frédéric, responsable d'une animalerie de Quimper, le bilan est dur. Dans ce magasin, des affiches dans les rayons expliquent aux clients les raisons de cette augmentation. Certains produits ont connu des hausses pouvant aller jusqu'à 20 %.

ⓘ Publicité

Et pour cause, le coût des matières premières, de l'emballage mais aussi de l'énergie ont explosé. Jusqu'au 31 décembre 2022, l'animalerie avait réussi à bloquer les prix sur 580 produits. "Mais depuis le début d'année, c'est reparti à la hausse, et ça touche l'ensemble des rayons, que ce soit l'alimentation ou même les jouets", explique Frédéric.

Des solutions alternatives

Pour lutter contre ses hausses, chacun a ses solutions. Lucie possède deux chiens et un chat, ce qui fait beaucoup de croquettes à acheter. "Je me suis tournée vers internet qui propose des prix souvent plus abordables." Mais hors de question de changer d'habitudes, "j'ai pris des animaux, c'est pour m'en occuper et leur donner une bonne alimentation", poursuit la jeune femme.

Les prix des croquettes pour chiens et chat ont beaucoup augmenté en un an. © Radio France - Stéphanie Berlu

Les animaleries cherchent, elles aussi, à trouver le bon équilibre. "On essaye de mettre en place des journées promo, avec par exemple -10 % sur le magasin", détaille Maxime, qui travaille dans une autre animalerie de Quimper. Et les résultats sont là, "on constate que les gens viennent, et au lieu de prendre un sac, ils vont en prendre deux ou trois."

La SPA subit aussi ces augmentations. Jacques-Charles Fombonne en est le président, il dresse le bilan : "Avant, un animal en bonne santé coûtait environ 850 euros par an. Maintenant, c'est plutôt 1.000 euros." Ce qui a également des conséquences sur la durée de présence des animaux dans les refuges. "On était tombé à 50 jours, là, on est à 56 jours", poursuit le président.

Des propriétaires dans l'embarras

Pour beaucoup, l'augmentation des prix ne doit pas impacter la vie de leurs animaux. Ghislaine est même prête à faire des sacrifices pour son chien Haddock : "Pour moi, je prends des produits un peu plus bas de gamme. Il n'est pas responsable de ce qu'il se passe, c'est normal que je continue à bien le nourrir."

Mais pour d'autres, difficile de joindre les deux bouts. "Je suis obligé d'acheter des sous-marques, parce que le reste est trop cher" explique Hans en promenant sa chienne Lola. "Je n'achète plus de jeu, plus rien à part de la nourriture. Comme pour nous, on se prive de beaucoup de choses pour finir le mois."

loading