Inflation : une collecte cruciale pour la Banque alimentaire

Les bénévoles de la Banque Alimentaire ont pris place ce vendredi matin derrière les caisses des supermarchés. À l'échelle du Calvados, ils sont 1.200 mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche midi pour recueillir les dons des clients. C'est la 35e collecte annuelle de l’association, mais l'une des plus importantes de l'histoire au regard de l'inflation en France : 6,2% sur l'ensemble des produits commercialisés, mais 12 % sur les produits alimentaires.

ⓘ Publicité

“Les revenus n’augmentent pratiquement pas aujourd'hui contrairement au coût de la vie. Je pense qu'on va peut-être franchir les 30.000 bénéficiaires cette année dans le Calvados, ce qui est quand même un chiffre très important !” observe Jean-Marc Surget, le président départemental de la Banque Alimentaire. Plus de 50 % des personnes en difficulté sont des femmes qui élèvent seules leur(s) enfant(s). Des retraités aux faibles pensions et des travailleurs au smic sont aussi de plus en plus nombreux à basculer vers l’aide alimentaire. “Cette année, la collecte est vraiment importante. Il nous faut surtout des conserves de légumes, des conserves de fruits, de la compote, des conserves de viande et de poisson en priorité. Et puis les produits d'hygiène comme les gels douche, les dentifrices, les brosses à dents et également les serviettes hygiéniques pour les femmes” énumère Jean-Marc Surget, qui veut croire en un élan de générosité, même si le pouvoir d’achat des Français est malmené, “je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que les gens vont être présents pour nous aider !”.

Moins de dons d’invendus dans les grandes surfaces

Autre impact négatif de la crise du pouvoir d’achat : une baisse de dons des invendus encore consommables, principale ressource de la Banque alimentaire. “On se rend compte que les magasins font des prix coûtant ou des prix à 50 % au bout des rayons pour tous ces produits en DLC (date limite de consommation) courte. Ces produits sont donc davantage achetés et on ne les récupère pas. Sur le mois d'octobre, on est passé de 150 tonnes à 130 tonnes collectés” chiffre Jean-Marc Surget. La Banque alimentaire est donc confrontée à un effet ciseau : davantage de demande mais moins de ressources.

Des adolescents participent à la collecte ce week-end

Pour qu'elle soit efficace, cette collecte annuelle a besoin de bénévoles. Ils seront 1.200 à se relayer dans une centaine de supermarchés jusqu’à dimanche midi. Une mobilisation qui concerne aussi les jeunes. “Il y a des étudiants, des lycéens à partir de seize ans. Ils sont une centaine mobilisés cette année, impliqués par leurs familles ou par des enseignants qui les aident à venir nous voir” indique le président de la Banque alimentaire du Calvados, convaincu que la présence de jeunes encourage la générosité. “Oui le client d'un supermarché est plus sensible face à un jeune, qui a le sourire, qui sait dire les mots justes. C'est effectivement un attrait” estime Jean-Marc Surget.