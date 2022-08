"On ne va pas s'en sortir" : face à l'inflation, les éleveurs vendéens veulent vendre leur lait plus cher

"Le litre de lait à 70 centimes, je suis désolé mais ça ne doit plus exister". Dans les rayons du supermarché Leclerc de la Roche-sur-Yon, Patrice Remeau consigne les prix de plusieurs dizaines d'articles sur une fiche prévue pour l'occasion. Ce mardi 2 août, l'éleveur, délégué départemental FDSEA pour la filière lait, participe avec plusieurs collègues à une opération de relevé des prix des produits laitiers en grande distribution. L'objectif : suivre l'inflation, et vérifier si elle se répercute bien sur le prix de vente du lait. "On a déjà relevé les prix le mois dernier, on refait de même, et on verra dans quelques semaines ce qu'il en est pour nous, si on vend notre lait plus cher."

Augmenter les prix en rayon

"En moyenne, le litre de lait est vendu 78 centimes au transformateur", rappelle Patrice Remeau. "C'est largement insuffisant, on prend nous aussi l'inflation de plein fouet". "Il y a la hausse des prix du carburant, de l'eau, de l'électricité, de l'aliment", renchérit sa collègue Sylvie Douillard. "Avec la sécheresse, on ne va pas pouvoir nourrir les animaux avec notre propre fourrage cet hiver, il faudra en acheter. vu le prix actuel du lait, c'est impossible. On ne va pas s'en sortir".

Les éleveurs réclament donc une hausse du prix d'achat du litre de lait, quitte à augmenter encore le prix du produit fini en rayon. "Les gens ont été habitués à payer leur alimentation très peu cher", argumente Patrice Remeau. "J'entends les difficultés, je suis moi-même consommateur. Mais avec des prix comme aujourd'hui, il n'y aura bientôt plus de lait, car il n'y aura plus de producteur."

Un argumentaire difficile à défendre pour la grande distribution, alors que l'inflation a atteint 6,1% sur un an en juillet. L'opération a été précédée d'une réunion de plusieurs heures avec les patrons des centres Leclerc de La Roche-sur-Yon et Saint-Gilles Croix de Vie. "On essaye de se rencontrer régulièrement pour faire le point, et entendre les producteurs", note Yann Goudy, le propriétaire du magasin gillocrucien. "On ne traite pas directement avec les producteurs, et le prix de vente n'est pas lié au prix de rémunération des éleveurs", rappelle-t-il. "Augmenter nos prix en rayon ne fait pas sens pour nous, sans s'assurer que cela ruisselle jusqu'à eux".