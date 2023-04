Influenza aviaire : levée des zones de contrôle temporaire en Isère

C'est par un communiqué ce mercredi 26 avril que la préfecture de l'Isère a levé le dispositif. Le virus de l’influenza aviaire, dite "grippe aviaire", hautement pathogène (IAHP) est particulièrement contagieux pour les oiseaux. De janvier à mars 2023, ce virus, a été identifié à 10 reprises sur des oiseaux sauvages dans le département de l'Isère ou à moins de 20 km dans des départements limitrophes.

Pour prévenir la diffusion du virus dans les élevages, les préfets des départements concernés avaient mis en place des zones de contrôle temporaire (ZCT) dans des rayons de 20 km autour du lieu de découverte des oiseaux sauvages porteurs de l’IAHP. Dans notre département, neuf ZCT ont concerné 306 communes. Elles sont donc levées.

À l’intérieur des ZCT, des mesures avaient été mises en œuvre afin de protéger les élevages de volailles et de palmipèdes d’une contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité, une surveillance renforcée des élevages de canards (analyses de laboratoire) et une adaptation des activités cynégétiques.

Le virus de l’influenza aviaire circule toujours activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs et au sein de la faune sauvage autochtone. L’ensemble du territoire national reste donc toujours placé en risque qualifié d'élevé au regard de l’influenza aviaire, afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes conséquences économiques et de souveraineté alimentaire, avec claustration obligatoire des élevages professionnels et basses-cours des particuliers.