INFO FB Azur : Année catastrophique pour les oliviers avec 60% de pertes liées à la Canicule dans les Alpes-Maritimes

Tourette-sur-Loup, France

Ne cherchez pas d'Olives, vous ne les verrez pas sur la Cote d'Azur ! Les arbres en sont dépourvus, annus horribilis pour les oléiculteurs qui dressent déjà le bilan à deux mois de la récolte. La sécheresse et la canicule de l'été a complètement ruiné leurs efforts. En moyenne 60% de production en moins estimée par la chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes. Depuis plusieurs jours, Pierre Poussou le patron d'une oliveraie à Tourette-sur-Loup, arpente les allées, il touche ses oliviers assoiffés.

L'oliveraie © Radio France - FAbine FOUREL

"Ils vont chercher l'humidité dans le sol, ils souffrent. C'est un temps malsain qu'on a eu depuis 3 mois"

Ecoutez le désarroi de Pierre Poussou au micro de FB AZUR Copier

Deux épisodes de canicule, 40 degrés allègrement dépassés durant plusieurs jours, bilan : "Sur les 170 arbres on a que quarante arbres chargés, l'année dernière on a fait six tonnes et demi, cette année on fera 800 kilos." explique l'oléiculteur qui travaille ici depuis plus de 40 années.

Ecoutez le reportage à Tourette-sur-Loup Copier

Jusqu'à 100% de pertes

Constat dressé également par la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes. En moyenne 60% de pertes selon l'organisme : "On a des gens qui ont pratiquement perdu la récolte aujourd'hui, à 90% pratiquement, sur d'autres parcelles c'est 50%". annonce Jean-Philippe Frère de la chambre. La chambre doit faire un bilan complet dans les prochains jours.