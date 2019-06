EXCLU - La liaison aérienne Nice-Pékin décollera le 2 août

C'est officiel : la liaison aérienne entre Nice et la Chine débute cet été. Il y aura trois vols par semaine.

C'est la compagnie Air China qui assurera la liaison entre Nice et la Chine

Nice, France

Le projet de liaison entre Nice et la Chine avait été annoncé l'hiver dernier. C'est fait ! Il y aura trois vols par semaine entre Nice et Pékin à partir du 2 août prochain. Le directeur de l'aéroport Nice Côte d'Azur l'annonce sur France Bleu Azur : "C'est la compagnie Air China qui assurera cette liaison, avec un A330 de 227 places dont 28 en classe affaire, trois jours par semaine : mercredi, vendredi et dimanche."

Dominique Thillaud explique que la "Chine est le premier émetteur de touristes au monde, autant en loisir qu'en affaire. Cette liaison va ouvrir des opportunités d'avoir des échanges accélérés en direct avec la Chine, pour les entreprises du département et de la région".