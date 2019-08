INFO FRANCE BLEU - Cap Découverte veut devenir un site de préparation pour les équipes olympiques

Le Garric, France

Et si Cap Découverte devenait le lieu incontournable pour les équipes nationales sportives ? Le site près de Carmaux veut clairement prendre ce virage, tout en restant une base de loisirs. L'idée, c'est d'accueillir des équipes avant les Jeux Olympiques, ou les grandes compétitions européennes ou mondiales.

"On a un site, aujourd'hui, qui se positionne" - le directeur de Cap Découverte

Et les contacts sont déjà pris explique Jean-Philippe Mialhe, le directeur de Cap Découverte, qui est aussi président du Comité Olympique et Sportif du Tarn : "on est déjà dans cette dynamique là, car nous avons déjà reçu le pôle France de trampoline qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo". Le 25 août, ça sera au tour du directeur technique national de la fédération française de karaté. "On a un site, aujourd'hui, qui se positionne" insiste le directeur, qui croit dur comme fer au créneau des équipes sportives.

Des travaux déjà lancés, pour être prêt en 2020

Dans le viseur, il y a évidemment Paris 2024, mais pas uniquement : les prochains Jeux Olympiques ont lieu à Tokyo, dans un an. Autant dire demain. Cap Découverte a donc enclenché des travaux pour être prêt début 2020. L'hôtel, rénové, devrait ainsi rouvrir en novembre avec 170 lits de qualité trois étoiles. "Et puis aujourd'hui, on remet en état un équipement qui existe à Cap Découverte" explique Jean-Philippe Mialhe, "à savoir tout un espace sportif, avec un espace de balnéothérapie, une salle de musculation, des vestiaires et des équipements dédiés".

Pour le directeur, l'objectif est clair : "il faut que Cap Découverte soit en capacité d'accueillir des équipes de haut niveau dès le printemps prochain, pour finaliser leurs préparations olympiques"

Cap Découverte, un futur cocon loin de la ville et des sollicitations, pour se préparer au calme, et qui commence aussi à se faire connaître chez les clubs de la région. Certains sont déjà venus y préparer leur saison, comme le Sporting Club Albigeois. Dans quelques jours ce seront les filles de l'équipe de rugby de Balma. Et le directeur de Cap Découverte compte bien sur le bouche à oreille dans le milieu sportif pour faire connaitre le site.