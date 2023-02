INFO FRANCE BLEU - Clap de fin judiciaire pour le Bœuf éthique

Le Tribunal de commerce de Dijon a donc tranché. Il décide de mettre fin à une période de placement en redressement judiciaire entamée le 29 novembre 2022 après 14 mois d'activité. Il a prononcé ce mardi 28 février la liquidation judicaire de la société.

"Un modèle économique plus viable"

Dans sa décision, le tribunal précise que le mandataire a exposé lors de l'audience de ce mardi que "le modèle économique de la société n'est pas viable et que l'activité est à l'arrêt." Il ressort aussi des éléments du dossier que "le redressement est manifestement impossible." ce qu'Emilie Jeannin présente à l'audience a convenu.

Le respect de l'animal comme philosophie

Émilie Jeannin avait lancé cet abattoir mobile en septembre 2021 avec la réception de trois véhicules pour sillonner les élevages partenaires et leur permettre de proposer une fin de vie beaucoup plus sereine pour les bovins et ainsi de produire une viande beaucoup plus tendre. Le concept était pourtant novateur en évitant le stress lié aux transports en camion. L'abattage respectueux de l'animal était réalisé par cinq personnes expérimentées, mais le manque d'activité l'avait conduit à placer la SAS en redressement judiciaire.

L'abattoir "Le Bœuf Éthique" est confronté à des problèmes financiers et à une polémique lancée par d'anciens salariés qui accusent Émilie Jeannin d'une mauvaise gestion de sa société.

Ironie du sort, cette mauvaise nouvelle arrive alors que se tient à Paris le Salon de l'Agriculture montrant les innovations et les produits du monde agricole, le jour même où la Côte-d'Or y est à l'honneur.