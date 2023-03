INFO France Bleu : des grévistes d'Enedis reprennent en main leur outil de travail à Toulouse

On apprend tôt ce matin que des grévistes d'Enedis de la métropole toulousaine ont repris en main leur outil de travail dans la nuit de dimanche à lundi, pour protester contre le projet de réforme des retraites. Ils ont récupéré une quarantaine de véhicules pour aller occuper la plus grande agence Enedis de Toulouse, l'agence de Laurencin, entre les Sept-Deniers et Fondeyre.

C'est donc le troisième site occupé par les grévistes dans l'ex région Midi-Pyrénées après Rodez en Aveyron et Saint-Alban au nord de Toulouse.

A la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, des actions de grève en interne ont lieu à l'appel de la CGT. La centrale est en phase d'arrêt pour maintenance en ce moment.