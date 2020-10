INFO FRANCE BLEU - Licenciés de TE Connectivity à Allonnes, ils sont réembauchés en CDD

Ils ont été licenciés avant d'être réembauchés en CDD dans la foulée : c'est la situation un brin surréaliste d'une trentaine de salariés de l'usine TE Connectivity à Allonnes, au sud du Mans, qui fabrique des connecteurs pour l'industrie ferroviaire et l'offshore pétrolier. Suite à un plan social lancé en janvier 2019, 87 postes ont été supprimés progressivement jusqu'à début juillet 2020. Mais en raison du retard pris pour délocaliser l'activité de la branche ferroviaire en Pologne, les nouveaux dirigeants américains de l'entreprise ont proposé à 38 salariés de rempiler pour six mois en CDD. D'après les syndicats, ils ont donc recommencé le travail le 6 juillet. Contactée, la direction n'a pas donné suite à nos demandes.

Délocalisation retardée

_"_Pour les salariés repris, c'était plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il n'allait pas pointer au chômage, lance Sylvain Durand, représentant CGT. Mais pour nous, ça reste complètement aberrant et incompréhensible ! Le problème n'est pas qu'ils soient repris, mais de justifier leur licenciement initial alors qu'on sait qu'on a besoin d'eux pour couvrir les commandes". La proposition de CDD a été faite en juin, le mois précédant les licenciements.

La délocalisation qui devait être réalisée en 2020 a pris du retard, et les commandes sont toujours au rendez-vous. Pour y répondre, la direction a donc mis les bouchées doubles sur le site d'Allonnes temporairement. "Comme l'entreprise n'arrive pas à faire la délocalisation comme elle le souhaite, _le site en Pologne n'étant pas prêt et sans connaissance des produits ni des machines, on continue à produire ici_", précise Sylvain Durand. L'entreprise a ainsi pu mobiliser cette trentaine de salariés qui connait déjà les machines et le site, sans avoir besoin d'en former de nouveaux.

Selon les syndicats, le site d'Allonnes emploie toujours plus de 70 salariés en CDI, comme le prévoyait le plan de départs, au côté d'une soixantaine de CDD et environ 70 intérimaires pour répondre à l'ensemble des commandes. Une soixantaine de salariés polonais, qui devait récupérer l'activité ferroviaire dans leur pays, est aussi présente sur place, jusqu'à ce que la délocalisation se fasse.