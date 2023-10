INFO FRANCE BLEU : deux syndicalistes violemment agressés dans la chambre froide d'un abattoir breton

Ces deux délégués syndicaux de la CFTC ne travaillent pas pour l'abattoir de la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) où les faits se sont déroulés. Ils sont embauchés par Arc Prestation, une entreprise sarthoise qui fournit du personnel à plusieurs abattoirs bretons. Le 22 septembre dernier, les deux salariés sont en visite sur le site de la Guerche-de-Bretagne, pour rencontrer leurs collègues. Ils se présentent à l'accueil, mais rapidement, dans le couloir qui mène aux ateliers de découpe, un cadre de chez Arc Prestation, présent ce jour-là sur le site, les interpelle.

Menacé, puis frappé, l'un des deux syndicalistes reçoit un coup de poing au visage

"Il nous a dit de le suivre jusqu'à la chambre froide. Il a fermé la porte et nous a menacé, en nous disant qu'on n'avait rien à faire ici, que les salariés n'avaient pas besoin de nous, et qu'il fallait qu'on parte vite" témoigne Kamal, l'un des deux syndicalistes. Le délégué raconte qu'il vient à peine de dire qu'il compte rester là, qu'il reçoit un coup de poing, "j'ai été frappé violemment, j'ai chuté au sol et je suis resté inconscient" dit-il. Son collègue, Roméo ajoute qu'il est, lui aussi, menacé "vient te battre" lui lance le cadre qui lui attrape le cou. Roméo réussit à éviter un coup. Le cadre finit par prendre la fuite, "alors que Kamal était toujours inconscient au sol". Les secours interviennent. Kamal est transporté à l'hôpital de Vitré. Le médecin prescrit 21 jours d'ITT. Pour Roméo, ce sera 17 jours d'ITT

Le délégué syndical évoque de nombreuses scènes d'intimidations

Les deux syndicalistes ont déposé plainte au lendemain des faits. Ils indiquent qu'ils n'ont eu aucun retour de la part de leur employeur pour le moment. Roméo, le premier à avoir eu une délégation syndicale dans l'entreprise sarthoise il y a trois ans, assure qu'il subit des intimidations "lors d'une réunion, on nous a jeté dehors en nous disant, dégagez, on n'a pas besoin de vous. Depuis que j'ai monté le syndicat dans l'entreprise, ils me disent que ça ne va pas bien se passer". Les deux hommes affirment aujourd'hui qu'ils ont peur, qu'ils craignent leur retour au travail. L'entreprise Arc Prestation que nous avons contacté n'a pas souhaité s'exprimer.