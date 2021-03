INFO FRANCE BLEU - Knorr ferme son site de Duppigheim dans le Bas-Rhin

L'usine Knorr de Duppigheim, à l'ouest de Strasbourg, va fermer. Les syndicats l'ont appris jeudi matin. Le site alsacien de Knorr Bestfoods France Industries (groupe Unilever), est spécialisé dans la production de soupes et sauces déshydratées. Unilever évoque dans un communiqué "un projet d'évolution de sa production de soupes en France, face au déclin structurel des ventes de soupes industrielles depuis 10 ans". Selon le groupe agro-alimentaire, la baisse des ventes s'accélèrent même depuis 5 ans, "les consommateurs privilégiant de plus en plus le fait maison".

A la recherche d'un repreneur

L'usine de Duppigheim va donc cesser son activité. L'outil industriel n'est actuellement utilisé qu'à "seulement 40% de ses capacités", indique Unilever. Un dispositif de transition professionnelle renforcé est prévu pour les 261 salariés du site. 70 postes seront proposés chez Unilever dans le quart Est de la France au sein des usines de Chevigny en Côte-d’Or, SaintDizier en Haute-Marne et Compiègne dans l’Oise.

Unilever affirme être à la recherche de repreneurs pour le site, "soit pour une reprise totale ou partielle de l’activité, soit pour une reconversion industrielle du site en étroite coordination avec l’Etat et les acteurs publics du territoire alsacien". La mise en œuvre du projet interviendrait d’ici fin 2021.