INFO FRANCE BLEU - La station de ski catalane de Puyvalador va rouvrir fin novembre

Après deux ans de fermeture pour cause de grosses difficultés financières, la station de ski de Puyvalador (Pyrénées-Orientales) va fonctionner à nouveau fin novembre. Un nouveau gestionnaire va prendre en charge le site. Il apporte 600.000 euros. Dans un premier temps l'ouverture sera partielle.

Puyvalador, France

C'est une bonne nouvelle pour l'économie du ski dans les montagnes catalanes du Capcir dans les Pyrénées-Orientales. Après deux années de fermeture pour cause de gouffre financier, la petite station de Puyvalador va rouvrir à la fin du mois de novembre. La municipalité a trouvé un investisseur qui a répondu à un appel d'offre. Le contrat de concession doit être signé ce mardi.

Le nouveau concessionnaire s'appelle Julien Sabarthès. Il est à la tête d'un cabinet de géomètre basé dans l'agglomération de Carcassonne. Il travaille déjà dans le secteur du ski, comme maître d'oeuvre et aménageur notamment à Font Romeu ou encore sur les stations ariégeoises d'Ax-les-thermes et Mijanès. Cette fois il a décidé de se lancer dans la gestion d'une station.

Ouverture seulement dans le bas de la station au départ

Le contrat de concession porte sur une durée de 15 ans avec un premier investissement de 600.000 euros. La réouverture de la station de Puyvalador sera progressive. Cette année, seule la partie basse sera en service soit au total sept pistes bleues et vertes. L'objectif sera d'ouvrir ensuite l'ensemble du domaine d'ici deux ans. Dans les prochains jours, des travaux vont démarrer sur le terrain. Des machines vont retracer les pistes et revoir l'entretien des remontées mécaniques.

Du ski et d'autres activités hiver comme été

Le pari est risqué pour le nouveau gestionnaire. La petite station déjà très précaire financièrement est confrontée comme ailleurs à un enneigement pas toujours favorable. Après deux ans de fermeture, il va falloir reconquérir la clientèle. En plus du ski, le nouveau gestionnaire et la municipalité veulent s'appuyer sur des activités ludiques et aussi estivales. Le gérant espère le soutien financier du futur syndicat des stations de montagne qui est en cours de création sous l'égide du Conseil Départemental.